أختي لسه بعيدة عن ربنا.. أول مواجهة بين الراقصة دينا وشقيقتها المنتقبة

فجرت المطربة المعتزلة ريتا طلعت، المنتقبة، شقيقة الراقصة دينا، عدداً من المفاجآت خلال أول ظهور إعلامي لها منذ اعتزالها الغناء وارتدائها النقاب قبل أعوام.

ونفت ريتا طلعت، خلال تصريحات لها في مداخلة هاتفية بإحدى البرامج، ما تردد من أنباء حول وجود خلافات بينها وبين شقيقتها "دينا"، إذ شددت على أن علاقتها بالأخيرة مبنية على الحب والاحترام رغم اختلاف أفكارهما وتوجهاتهما حالياً.

وقالت: علاقتي بدينا قوية للغاية، لأننا لم نتفرق منذ ولادتها إلى الآن، حيث مررنا معاً بنفس الظروف الحياتية، ولكننا تفرقنا في طريقة الحياة نفسها، حيث أصبح لكل واحدة منا تفكيرها المستقل عن الأخرى، إلا أننا نحترم آراء بعض، ونتناقش بشأنها أحيانا في إطار من الحرية واحترام الخصوصية.

وأضافت: "دينا عارفة ربنا كويس من جواها، لكن فعلها لسه محتاج شوية وقت".. هكذا تحدثت ريتا عن الجانب الخفي من حياة شقيقتها الراقصة دينا.

وأكدت أنها تتناقش معها دوماً بهدوء، عملاً بالآية الكريمة: "ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"، لافتة إلى أنها واثقة أن أختها ستقترب كلياً من الله يوماً ما؛ لأنها إنسانة صاحبة قلب طيب وبارة بأهلها، بحسب وصفها.

وبسؤالها عن رأيها إذا كان الفن حلالاً أم حراماً؟؛ ردت قائلة: "القاعدة بتقول كل حاجة حلالها حلال وحرامها حرام، وكلامي ليس مقتصراً على الفن بحسب؛ وإنما أتحدث عن كل مجالات الحياة، ومن ثم فما يعتبره الشرع حلالاً فهو حل، والعكس صحيح".