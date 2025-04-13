انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني..مصر تدين استهداف مخيم زمزم بدارفور

في موقف حازم يعكس التزامها الثابت بالقيم الإنسانية والدبلوماسية، أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت مخيم "زمزم" للنازحين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان.

وأكدت مصر، في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة وأن الاعتداءات طالت مدنيين عزل وعددًا من العاملين في منظمات الإغاثة الدولية، وهو ما يُعد تجاوزًا خطيرًا للأعراف الدولية التي تكفل حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية في مناطق النزاع.

وطالبت البيان بضرورة عدم الاعتداء بأي شكل من الأشكال على العاملين في المجال الإنساني معربة عن خالص تعازيها للشعب السوداني واسر الضحايا، مجددة التأكيد على موقفها الثابت والداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وأهمية دعم مؤسساته الوطنية لضمان استقراره السياسي والأمني.

و تؤكد مصر في أكثر من موقف أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتأمين المخيمات ومناطق تواجد النازحين، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني، باعتبارهم خط الدفاع الأول أمام الكوارث الإنسانية.

وينبع الموقف المصري من إطار سياسة مصر الداعمة للاستقرار في القارة الأفريقية، وسعيها الحثيث لتعزيز السلام وحل النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية.