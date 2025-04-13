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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد والاسمنت في مصر

أسعار الحديد والاسمنت في مصر
أسعار الحديد والاسمنت في مصر
محمد غالي

تعد أسعار مواد البناء من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع التشييد والعقارات في مصر، حيث تشهد تغيرات مستمرة تعكس الوضع الاقتصادي وظروف العرض والطلب في السوقين المحلي والعالمي.

وتلعب هذه الأسعار دورا محوريا في تحديد تكلفة المشروعات، سواء السكنية أو التجارية، ما يجعل متابعتها ضرورة لكل من المستثمرين والمطورين العقاريين.

أسعار الحديد اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم تباينا ملحوظا، حيث سجل طن حديد عز نحو 39,000 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد بشاي 38,500 جنيه.

أما حديد العتال فسجل 38,000 جنيه للطن، بينما سجل حديد الجارحي والسويس للصلب نفس السعر بواقع 38,500 جنيه للطن.

وسجل سعر طن حديد المصريين 37,000 جنيه، في حين بلغ سعر حديد المراكبي 37,300 جنيه.

كما سجلت منتجات مصر ستيل 37,000 جنيه للطن، وحديد المدينة والمعادي 36,500 جنيه للطن لكل منهما.

وبلغ سعر طن حديد الكومي وعطية 36,000 جنيه، في حين سجل حديد العشري 35,800 جنيه، وجاء حديد سرحان وحديد بيانكو عند مستوى 34,000 جنيه للطن.

الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

تشهد أسعار الأسمنت أيضا تقلبات واضحة، حيث بلغ سعر طن أسمنت السويدي اليوم نحو 3,530 جنيه، بينما سجل أسمنت حلوان 3,340 جنيه، وأسمنت المخصوص وأسمنت السويس 3,320 جنيه للطن لكل منهما.

وبلغ سعر طن أسمنت قنا (المسلة) 3,420 جنيه، في حين سجل أسمنت النصر 3,270 جنيه، وأسمنت مصر بني سويف 3,250 جنيه.

أما أسمنت المعلم فسجل 3,230 جنيه للطن، وجاء سعر أسمنت السهم عند 3,250 جنيه، بينما سجل أسمنت الفهد 3,200 جنيه.

وسجلت منتجات أسمنت سيناء 42.5 وأسمنت وادي النيل 3,250 جنيه للطن لكل منهما.

تقلبات الأسعار وتأثيرها على السوق

إن التغيرات السعرية في مادتي الحديد والأسمنت تؤثر بشكل كبير على تكلفة المشروعات العقارية والمقاولات، حيث تمثل نسبة كبيرة من إجمالي النفقات. لذلك، فإن المتابعة اليومية والدقيقة للأسعار أصبحت أداة مهمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، خصوصا في ظل تقلبات السوق الاقتصادية.

أهمية المتابعة الدورية للأسعار

تساعد المتابعة المستمرة لتحركات أسعار مواد البناء في تحقيق نوع من الاستقرار داخل السوق العقارية، كما تساهم في الحد من تعثر المشروعات نتيجة ارتفاع مفاجئ في التكلفة.

ولهذا، فإن التكيف مع هذه التغيرات واحتسابها ضمن دراسات الجدوى يمثل خطوة أساسية نحو تنفيذ مشروعات ناجحة ومستدامة.

وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تبرز أهمية التخطيط الجيد وقراءة السوق بشكل دقيق لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص الاستثمار العقاري، دون التعرض لمخاطر تقلبات الأسعار.

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