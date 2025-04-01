أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

تعتبر أسعار مواد البناء من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع التشييد والعقارات، حيث تشهد تقلبات مستمرة تعكس التغيرات الاقتصادية وظروف العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية.

وتلعب هذه الأسعار دورا محوريا في تحديد تكاليف المشروعات العقارية والبنية التحتية.

أسعار الحديد اليوم في مصر

يشهد سوق الحديد تحركات سعرية مستمرة تؤثر على التكلفة الإجمالية للمشروعات، وفيما يلي أسعار الحديد اليوم:

- حديد عز: 39,000 جنيه

- حديد بشاي: 38,500 جنيه

- حديد العتال: 38,000 جنيه

- حديد الجارحي: 38,500 جنيه

- حديد السويس للصلب: 38,500 جنيه

- حديد المراكبي: 37,300 جنيه

- حديد المصريين: 37,000 جنيه

- حديد مصر ستيل: 37,000 جنيه

- حديد المدينة: 36,500 جنيه

- حديد المعادي: 36,500 جنيه

- حديد الكومي: 36,000 جنيه

- حديد عطية: 36,000 جنيه

- حديد العشري: 35,800 جنيه

- حديد سرحان: 34,000 جنيه

- حديد بيانكو: 34,000 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

تلعب أسعار الأسمنت دورا هاما في تحديد تكاليف المشروعات السكنية والتجارية، وجاءت الأسعار اليوم كالتالي:

- أسمنت السويدي: 3,500 جنيه

- أسمنت قنا (المسلة): 3,420 جنيه

- أسمنت العسكري بني سويف: 3,400 جنيه

- أسمنت التعمير: 3,350 جنيه

- أسمنت المخصوص: 3,300 جنيه

- أسمنت السويس: 3,300 جنيه

- أسمنت حلوان: 3,320 جنيه

- أسمنت النصر: 3,260 جنيه

- أسمنت السهم: 3,250 جنيه

- أسمنت مصر بني سويف: 3,220 جنيه

- أسمنت سيناء 42.5: 3,200 جنيه

- أسمنت وادي النيل: 3,200 جنيه

- أسمنت الفهد: 3,200 جنيه

- أسمنت المعلم: 3,230 جنيه

أسعار مواد البناء

تؤثر التغيرات السعرية في الحديد والأسمنت على تكلفة المشروعات العقارية والمقاولات، حيث تمثل جزءا كبيرا من نفقات الإنشاء.

مع استمرار التغيرات الاقتصادية وحركة العرض والطلب، يصبح من الضروري متابعة الأسعار بشكل منتظم لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

تلعب المتابعة الدورية للأسعار دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار في السوق العقاري وضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة دون تعرضها لمشاكل مالية.

تحركات الأسعار وأثرها على السوق العقاري

يعد قطاع التشييد والعقارات من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مما يستوجب مراقبة دقيقة لتحركات الأسعار وتأثيرها على المشاريع المختلفة.

وفي ظل التغيرات الاقتصادية والسوقية، يصبح التكيف مع هذه المتغيرات واتخاذ قرارات استثمارية حكيمة أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام في سوق العقارات والمقاولات.