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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندري يتأهل لنهائيات الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
كريم عاطف

واصل فريق الاتحاد السكندري تألقه في تصفيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة (BAL 2025)، بعدما حقق فوزا كبيراً على نظيره الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 98-74، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة "كالاهاري"، المقامة حاليًا في العاصمة المغربية الرباط.

وتوج أحمد عادل "دولا" لاعب فريق الاتحاد السكندري بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد تقديمه أداء لافتا ساهم في تفوق زعيم الثغر خلال اللقاء.

وبهذا الفوز، أنهى الاتحاد السكندري مشواره في التصفيات محققا العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الست، ليتصدر مجموعته عن جدارة ويحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات البطولة، المقرر إقامتها في بريتوريا بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 4 إلى 14 يونيو المقبل.

وكان الفريق السكندري قد قدم سلسلة عروض قوية خلال مشواره في التصفيات، حيث افتتح البطولة بالفوز على الفتح الرباطي بنتيجة 71-60، قبل أن يتفوق في مباراة صعبة أمام ستاد مالي بنتيجة 72-69، ثم اكتسح ريفرز هوبرز النيجيري بنتيجة 100-80، وعاد ليكرر تفوقه على ستاد مالي بنتيجة 91-68 في الجولة الرابعة، وفي الجولة الخامسة حقق انتصارا مميزاً على ريفرز هوبرز مجددا بنتيجة 94-77، قبل أن يختتم مشواره بانتصار ساحق على الفتح الرباطي.

وتضم قائمة زعيم الثغر في منافسات البطولة الإفريقية، علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، لابل فيناليس، دينج دينج، ماچوك دينج، چورچ لينج، وماتونج مارويل.

وقد تم نقل مباريات الاتحاد السكندري حصرياً عبر قنوات "أون سبورت"، في إطار تغطية إعلامية مميزة برعاية الشركة المتحدة للرياضة، التي تولي اهتماماً خاصاً بدعم الرياضة المصرية وتقديم محتوى رياضي احترافي يلبي تطلعات الجمهور المصري والعربي.

الاتحاد السكندري بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة بطولة الدوري الإفريقي كرة السلة BAL 2025 الفتح الرباطي كالاهاري الرباط

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