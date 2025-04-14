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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نقطة التلاشي.. تفاصيل جوائز مهرجان vision du reel في نسخته الـ 56

مهرجان رؤى الواقع
مهرجان رؤى الواقع
محمد نبيل

اختتم مهرجان vision du reel المتخصص في الأفلام التسجيلية دورته 56 بإعلان الجوائز، وفازت المخرجة الأرجنتينية كلاريسا نافاس بالجائزة الكبرى في المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة عن فيلم "أمير ناناوة"، وهو فيلم شامل يتتبع تحوّلات أنخيل على مدى عشر سنوات، من الطفولة إلى البلوغ، على الحدود بين الأرجنتين وباراجواي.

في الوقت نفسه، كرّمت لجنة تحكيم مسابقة "أضواء" فيلم "نقطة التلاشي" للمخرجة باني خشنودي، الذي يكسر الصمت العائلي المحيط بابن عم مفقود أُعدم خلال عمليات التطهير عام 1988 في السجون السياسية للنظام الإيراني.
 

كما منحت لجنة تحكيم المسابقة الوطنية فيلم "حياة أندريس" للمخرج بابتيست جانون، ابن فريبورغ، والمخرج البلجيكي ريمي بونس، جائزة أفضل فيلم. يُسلّط الفيلم الضوء على الحياة اليومية لأربعة سائقي شاحنات عالقين في دوّامة من توقّعات الأداء والقيود اللوجستية، متداخلًا مع رواية عن سائق عربة من أوائل القرن العشرين.

فيما حصل فيلم "قطع الصخور" للمخرجَين سارة خاكي ومحمد رضا عيني على جائزة الجمهور، ويتيح مهرجان vision du reel برنامجه الإلكتروني حتى الأحد 20 أبريل الجاري.

الأفلام كحصن ضد تنميط السينما والأفكار

بحسب المديرة الفنية لـ مهرجان رؤى الواقع (vision du reel) المقام في مدينة نيون السويسرية، إميلي بوجيس:

"تُقدّم الأفلام الـ154 المشاركة في مهرجان 2025 آفاقًا واسعة لاستكشاف السينما الوثائقية المعاصرة واكتشاف أصوات سينمائية جريئة، شخصية وفريدة. ويسعدني أن أرى أن جوائز هذا العام تعكس هذا الطموح، لا سيما أنها تضم أفلامًا أُنتجت على مدى فترات زمنية طويلة. وهذا يؤكد التزامنا الراسخ بتقديم تجارب سينمائية قوية وأصيلة - حصن حقيقي ضد تنميط السينما والأفكار."

أفلام الجوائز

فاز فيلم "أمير ناناوة" للمخرجة كلاريسا نافاس بالجائزة الكبرى لعام 2025. وعلّلت لجنة التحكيم قرارها بالقول:

"فيلمٌ تتكامل فيه العملية والوثيقة بشكل وثيق. بثقة وتواضع، يمزج الفيلم بين الخيال الذاتي، والخيال، والواقع، متحديًا السرد التقليدي. تصبح الكاميرا أداةً جماعية وعائلية تُوثّق بشغف عالم الشباب المصغّر وهو يجتاز الحدود والحواجز. نظرة المخرجة ثاقبة، مضيافة وحنونة - دون أن تُضفي على موضوعها أي طابع عاطفي أو تحيّز."

كما مُنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "استخدام جبل" للمخرج كيسي كارتر، في حين نال فيلم "أناموكوت" للمخرجة ماري فوينييه تنويهًا خاصًا.

وفاز فيلم "نقطة التلاشي" لباني خشنودي بجائزة مسابقة "الأضواء المشتعلة". وصرّحت لجنة التحكيم:

"تكشف المخرجة عن تاريخ عائلتها لتعرض مشهدًا متعدد الأبعاد من مواد شخصية وسياسية، من الماضي والحاضر، يصل ذروته في بيان مقاومة ضد النظام. من خلال توجيه المشاهد عبر المواد الأرشيفية، يُسلّط الضوء على التاريخ ويتناول حاضرًا يصعب الوصول إليه - استكشاف جريء وجذري للألم المشترك والمقاومة الجماعية."

مُنح فيلمان آخران جوائز، من بينهما فيلم "إلى الغرب في زاباتا" لـديفيد بيم الذي نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة، إلى جانب جائزة النقّاد الدوليين – جائزة فيبريسكي بمناسبة الذكرى المئوية.

كما مُنح فيلم "عيد وطني: من أريحا إلى غزة" لـسفين أوغستينين تنويهًا خاصًا.

مهرجان رؤى الواقع مهرجان vision du reel vision du reel

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نقطة التلاشي.. تفاصيل جوائز مهرجان vision du reel في نسخته الـ 56

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