برلماني يكشف كواليس جلسة مناقشة الحساب الختامي للموازنة.. فيديو

كشف النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، تفاصيل وكواليس جلسة مجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للموازنة .

وقال إيهاب منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان في برنامجه " مع خيري " المذاع على قناة " المحور"، :" الحساب الختامي لـ الموازنة يعتبر ترجمة لما تم تنفيذه من الحكومة طبقا للموازنة التي تم الموافقة عليها ".



وتابع إيهاب منصور :" الدستور المصري ينص على أن التعويضات التي تصرف للمواطنين بسبب إنشاء محاور وطرق المنفعة العامة تدفع مقدما وأي تأخير في دفعها مخالف للدستور والقانون ".

واكمل إيهاب منصور :" فيه ناس لم تحصل على التعويضات مقابل إزالة منازلهم في أماكن إنشاء المحاور والطرق ".

ولفت إيهاب منصور :" لا يتم السير على جدول التوسع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات ".