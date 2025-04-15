أنيق وشيك.. تفاصيل فستان ليلي احمد زاهر بعقد قرانها

تصدرت الفنانة ليلي احمد زاهر تريند السوشيال ميديا بعد حفل عقد قرانها علي المنتج هشام ماجد

وأقيم الحفل مساء الاثنين ١٤ ابريل في أحد الأماكن الأثرية بالقاهرة

وتألقت ليلي احمد زاهر بفستان ابيض كلاسيكي انيق

تفاصيل إطلالة ليلى أحمد زاهر في كتب كتابها:

الفستان: أبيض بسيط وناعم، خالٍ من التطريزات الكثيفة، بأكمام طويلة وفتحة صدر أنيقة.

القَصّة: الفستان جاء بقصة مستقيمة تميل للكلاسيكية، مع قماش خفيف ينسدل بنعومة، يعطي إحساس بالرقي والنعومة.

الشعر والمكياج: اعتمدت على مكياج ناعم يبرز ملامحها الطبيعية، وشعر منسدل بسيط، مع بعض التموجات الخفيفة.

الإكسسوارات: ظهرت بأقراط صغيرة وخاتم بسيط، مع بوكيه ورد أبيض.