الزمالك قدم عرضا مغريا لـ شريف.. والمهاجم ينتظر الأهلي حتى الآن

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، والذي ينتهي عقده بشكل رسمي في يونيو المقبل، يرغب في العودة إلى الدوري المصري، مشيرًا إلى أنه لم يوقع على عقود رسمية لنادي الزمالك حتى الآن.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "هناك اتفاقات مبدئية بين الزمالك ومحمد شريف، وهناك مفاوضات يقودها أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط مع اللاعب والذي تربطه علاقة جيدة مع اللاعب منذ أن عملا سويًا في وادي دجلة قبل عدة سنوات.. وبالتأكيد شريف سيكون تدعيم قوي لخط الهجوم حال تمت الصفقة".

وأضاف: "المفاوضات مع شريف متقدمة، لكنها لم تصل لمرحلة التوقيع، والزمالك عرض مبلغ مالي كبير على اللاعب من أجل الانتقال لصفوف القلعة البيضاء".

وأكمل: "الزمالك عرض على محمد شريف راتب يصل لـ 40 مليون في الموسم الأول، يزيد لـ45 مليون في الموسم الثاني، ويحصل على 50 مليون جنيه في الموسم الثالث".

وزاد: "شريف أبلغ ميدو أنه لا يمانع الانتقال لنادي الزمالك، لكنه ينتظر موقف مسئولي الأهلي لرغبته في خوض بطولة كأس العالم للأندية 2025، وكان المهاجم واضحا في حديثه مع عضو لجنة التخطيط بالزمالك".

وتابع: "حتى الآن، الأهلي لم يتحدث مع محمد شريف، ونسبة انتقاله للفريق الأحمر ضعيفة للغاية، ويرى البعض أن المرحلة الحالية ليست مناسبة لضمه، ومحمد رمضان المدير الرياضي يبني هذا الرأي، وبالتالي الأهلي بعيد عن الصفقة، لكن هل مطالبات الجماهير والمطالبة بضمه قد تجعل النادي يُغير وجهة نظره نحو إتمام الصفقة خصوصا أن كفة الأهلي أرجح نظرا لرغبة اللاعب؟، من الوارد أيضا حتى برغم النسبة الضعيفة".

وأضاف: "محمد شريف لا يمانع الانتقال للنادي الأهلي حتى لو بنصف الراتب المعروض عليه من الزمالك، شريف يرى أنه صنع تاريخًا مع الأهلي ويريد الانضمام لصفوفه، لكنه لن يمانع فكرة الانتقال للأبيض حال عدم وجود مفاوضات رسمية من الأهلي".

وأتم: "محمد شريف منح مسئولي الأهلي فرصة حتى نهاية أبريل الحالي، وحال عدم وجود أي مفاوضات رسمية، سوف يتجه للتوقيع الرسمي مع نادي الزمالك، وستكون صفقة جيدة للفريق الأبيض لقيادة الهجوم مع ناصر منسي