تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرته 7 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 31 سفينة، كما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6 آلاف و564 حركة.

ميناء دمياط

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم، الثلاثاء - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 47 ألفا و411 طنا تشمل: 2520 طن كلينكر و10018 طن يوريا و8000 طن جبس معبأ و12533 طن أسمنت معبأ و2100 طن نشادر و4543 طن علف بنجر و7697 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و21 طنا تشمل: 17000 طن ذرة و12871 طن حديد و150 طن فلوسبار و11500 طن فول و500 طن عدس.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 326 حاوية مكافئة، بينما بلغ الوارد 272 حاوية مكافئة؛ في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1320 حاوية مكافئة.



ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 108 آلاف و489 طنًا، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 52 ألفا و480 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2606 أطنان قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا.

