قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاصفة رملية تضرب العراق والمصابين أكثر من 3700 حالة اختناق.. صور
احتفال الربيع وبهجة الطبيعة.. كيف بدأ شم النسيم؟
وزير الصحة يبحث مع نظيره الروسي التعاون في إنتاج المستحضرات الدوائية
بعد الإمارات.. الرئيس السوري يبدأ زيارة رسمية إلى قطر ويلتقي الأمير تميم
احجز شقتك الآن .. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة
التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
بدلة رقص ولا لبس فرعوني.. محمد رمضان يرد على منتقديه في كوتشيلا
"لم الشمل".. وحدة الأزهر تنجح في حل 185 ألف نزاع أسري وتخدم 3 ملايين مواطن
أمير البلاد في مقدمة مودعيه..الرئيس السيسي يختتم زيارته للكويت
وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026
المالية: زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 50% لتصل15.1 مليار جنيه
الرئيس السيسي وأمير الكويت يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى ميلاده.. قصة مأساوية مر بها عبد الفتاح القصري بسبب زوجته

عبد الفتاح القصري
عبد الفتاح القصري
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبد الفتاح القصري، وقد ولد في مثل هذا اليوم في 15 أبريل عام 1905وتوفي عام 1964عن عمر يناهز الـ 58 عامًا.

يعد عبد الفتاح القصري، أحد أهم صناع الكوميديا في السينما المصرية، ومازال يقلده الملايين من المصريين حتى الآن، ويُكررون جُمله الشهيرة، التي تعتبر علامة من علامات الكوميديا الأصيلة.

 

عبد الفتاح القصري وحياته

ولد الفنان عبد الفتاح القصرى في 15 أبريل عام 1905، وكان ابنًا لأسرة شديدة الثراء، حيث عمل والده تاجرًا في الذهب، ودرس بمدرسة "الفرير" الفرنسية - القديس يوسف بالخرنفش، وأجاد أكثر من لغة، بعكس ما يتم تداوله عنه بأنه "أمي".

عبد الفتاح القصري ومسيرته

انضم عبدالفتاح القصري لفرقة جورج أبيض المسرحية، وفي إحدى العروض كان يقدم مشهدا تراجيديا، إلا إن الجمهور ظل يضحك، وفي الكواليس وبخه جورج أبيض وصفعه على وجهه وطرده من الفرقة، بعدما رد عليه قائلا: "بحب أضحك الناس هو أنا لازم أبكيهم".

طالب عدد من النجوم بشقة للقصري، وبالفعل منحه محافظ القاهرة شقة بمساكن الشرابية، كما صرفت له النقابة معاشا قدره 10 جنيهات شهرية، وظلت شقيقته "بهية" بجواره حتى رحيله في 2 مارس 1965.

زواج عبد الفتاح القصري

تزوج النجم الراحل أربع مرات في حياته، كما ظل حلم الإنجاب يراوده، ولم يشغله ذلك عن تألقه ونجاحه ونجوميته، فبعد زواجه للمرة الثالثة أيقن أن هذا الحلم لن يتحقق، ففكر فى تبنى طفل، وهي الفكرة التى رفضتها زوجته الثالثة، وتزوج المرة الرابعة من "سهام" التي تصغره بسنوات كثيرة وكانت تعمل ممرضة بالمستشفى الذي كان يعالج فيه، بعد إصابته بالعمى نتيجة ارتفاع شديد في السكر.

عبد الفتاح القصري وخيانة زوجته

وتعرض للخيانة من قبل زوجته التى استولت على أمواله وقررت أن تتزوج من شاب غيره هو ابنه بالتبني.

عبد الفتاح القصري ووفاته

قضى باقي حياته وحيدًا فقيرًا، في غرفة "تحت بير السلم" في حي "الشرابية"، حتى توفي في 8 مارس 1964 ولم يحضر جنازته سوى 4 أفراد فقط.

عبد الفتاح القصري الفنان عبد الفتاح القصري أعمال عبد الفتاح القصري أفلام عبد الفتاح القصري ذكرى ميلاد عبد الفتاح القصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين

رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد

رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد

أحمد كجوك وزير المالية

وزير المالية : صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

التموين تحسم الجدل| وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

رئيس الوزراء

اعرف زيادتك كام.. صرف معاش تكافل وكرامة بزيادة 25%

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن| فيديو

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15-4-2025

تجديد البطاقة اونلاين

وانت في بيتك.. خطوات تجديد البطاقة أونلاين

ترشيحاتنا

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

التقديم فتح والتسليم فوري.. خطوات حجز شقق الإسكان والتعمير

تحذير طبي من أدوية منتشرة في الأسواق تسبب الخرف والنسيان

تحذير من أدوية تسبب الخرف والنسيان.. 9 نصائح للحفاظ على صحة الدماغ

شم النسيم 2025

إجازة للموظفين والطلاب .. موعد أجازة شم النسيم 2025

بالصور

عاصفة رملية تضرب العراق والمصابين أكثر من 3700 حالة اختناق.. صور

عاصفة رملية تضرب العراق
عاصفة رملية تضرب العراق
عاصفة رملية تضرب العراق

دراسة تكشف الوجه الخفي للفيروس المخلوي التنفسي لدى البالغين.. خطر الوفاة يتضاعف

خطر الوفاة يتضاعف 3 مرات بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي
خطر الوفاة يتضاعف 3 مرات بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي
خطر الوفاة يتضاعف 3 مرات بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي

ثورة في طب الأسنان.. علماء بريطانيون يزرعون أسنانًا بشرية باستخدام خلايا المريض

حقيقة زراعة أسنان بشرية باستخدام خلايا المريض نفسه
حقيقة زراعة أسنان بشرية باستخدام خلايا المريض نفسه
حقيقة زراعة أسنان بشرية باستخدام خلايا المريض نفسه

انتهاء تصوير فيلم «درويش» وعرضه في السينما 17 يوليو المقبل

فيلم درويش
فيلم درويش
فيلم درويش

فيديو

محمد رمضان يرد على منتقديه

بدلة رقص ولا لبس فرعوني.. محمد رمضان يرد على منتقديه في كوتشيلا

القطط والجن العاشق

الجن العاشق في جسم القطة.. مخرج مسلسل المداح يكشف عنوسة البنات مربية القطط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد