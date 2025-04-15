فيس بوك فضحهم.. القبض على عاطلين وسيدة تعاطوا مخدرات داخل حديقة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بتعاطى المواد المخدرة بإحدى الحدائق العامة بالإسماعيلية.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان ، سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الشابو) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة المشار إليها وأضافوا بتحصلهم على المواد المخدرة من (نجار مسلح "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وبحوزته (كمية من مخدر الشابو) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.