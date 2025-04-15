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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيس بوك فضحهم.. القبض على عاطلين وسيدة تعاطوا مخدرات داخل حديقة بالإسماعيلية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بتعاطى المواد المخدرة بإحدى الحدائق العامة بالإسماعيلية.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان ، سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الشابو) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة المشار إليها وأضافوا بتحصلهم على المواد المخدرة من (نجار مسلح "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وبحوزته (كمية من مخدر الشابو) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية المواد المخدرة

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