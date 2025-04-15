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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| خصم هائل على هواتف سامسونج وبأسرع خطوات إليك كيفية الحصول على الإصدار التجريبي من Android 16

أخبارا وتقارير
أخبارا وتقارير
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات رائدة.. هواتف ريلمي جديدة تغزو الأسواق

أطلقت شركة ريلمي للتو أول مبيعاتها للهواتف الذكية الجديدة من سلسلة Narzo الشهيرة وقد طُرحت هواتف Realme Narzo 80 Pro و Narzo 80x مؤخرًا في السوق الهندية. وإليك أهم مواصفاتها 

أيهما أفضل للشراء .. هاتف Pixel 9a أو iPhone 16e
 

يُعدّ هاتفا Pixel 9a من جوجل و iPhone 16e من آبل أحدث محاولات كلٍّ منهما لجذب سوق الهواتف متوسطة المدى الأوسع. كلاهما نسختان مُخفّضتان من نظيريهما الرئيسيين، وكلاهما يعتمد على معالجات مُخصّصة داخليًا لتوفير قوة هائلة.

سعره نزل.. خصم هائل على هواتف سامسونج

أعلنت شركة سامسونج ، عن خصم نقدي بقيمة 12000 روبية على هاتف Galaxy S25 Ultra، ولكن لطراز واحد فقط منذ إطلاقه، طرحت سامسونج هاتف Galaxy S25 Ultra بثلاثة ألوان: الأسود التيتانيوم، والأبيض التيتانيوم، والفضي التيتانيوم. والآن، أعلنت عن عرض جديد للراغبين بشراء اللون الأزرق الفضي، يتيح لهم الحصول على استرداد نقدي بقيمة 12,000 روبية هندية.

بأسرع خطوات.. كيفية الحصول على الإصدار التجريبي من Android 16

بدأت شركة سامسونج بطرح تحديث واجهة المستخدم One UI 7، المستند إلى نظام أندرويد 15، على هواتف Galaxy S24 والهواتف القابلة للطي من الجيل السادس.

 ومن المقرر أن تحصل هواتف الجيل الخامس وسلسلة S23 على التحديث الثابت في وقت ما من شهر مايو المقبل، وبينما أبقت سامسونج المستخدمين ينتظرون  لفترة كافية.

بمواصفات احترافية.. هاتف اقتصادي من ريدمي هذه تفاصيله

أطلقت شركة شاومي مؤخرًا هاتفًا ذكيًا اقتصاديًا من الجيل الجديد في السوق الهندية بسعر أقل من 7000 روبية وقد  أُعلن عن هاتف Redmi A5 بميزات جذابة، مثل تصميمه اللافت، وبطارية كبيرة، وشاشة انسيابية. إليك أهم موصفاته.

يتميز هاتف Redmi A5 الذكي الجديد ذو الأسعار المعقولة من عملاق التكنولوجيا الصيني بشاشة IPS LCD عالية الدقة مقاس 6.88 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز و تقنية TÜV Rheinland لحماية العين. 

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