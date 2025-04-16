تشكيل قمة ريال مدريد وأرسنال المتوقع في دوري الأبطال

يستضيف ريال مدريد الإسباني، نظيره آرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق "ريمونتادا" تاريخية أمام جماهيره، بعد خسارته الثقيلة في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب "الإمارات"، والتي وضعت آرسنال على أعتاب التأهل إلى نصف النهائي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع للفريقين في مواجهة الليلة، جاء على النحو التالي:

ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فران جارسيا – راؤول أسينسيو – أنطونيو روديجر – لوكاس فاسكيز

الوسط: فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو جويس

آرسنال:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – ياكوب كيفيور – لويس سكيلي

الوسط: مارتن أوديجارد – توماس بارتي – ديكلان رايس

الهجوم: بوكايو ساكا – ميكيل ميرينو – جابرييل مارتينيلي