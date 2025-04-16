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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف 12 ميزة جديدة.. وآيباد جديد من أوبو يكتسح الأسواق

أخبار وتقارير
أخبار وتقارير
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

للآيفون والأندرويد.. واتساب يضيف 12 ميزة جديدة

كشف تطبيق واتساب عن مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم في كلٍّ من الرسائل الشخصية والجماعية، وتتضمن هذه التحديثات أدوات تفاعلية للدردشة الجماعية، ومكالمات الفيديو، وبعض الطرق الجديدة للتفاعل مع الرسائل والوسائط.

بأسعار معقولة.. سامسونج تعلن عن إطلاق بعض أجهزتها الأكثر شعبية
أطلقت شركة سامسونج هاتفها الذكي Galaxy XCover7 Pro وجهازها اللوحي Galaxy Tab Active5 Pro، ويأتي كلاهما بالعديد من الميزات الرائدة أبرزها مقاومة الماء والغبار مما يجعلهما مثاليان للتعرض لرذاذ الماء كما يعد كلاهما مقاوم للسقوط ودرجات الحرارة القصوى والاهتزازات القوية.

بتصميم مذهل.. آيباد جديد من أوبو يكتسح الأسواق| إليك أهم مواصفاته

بشاشة 13.2 بوصة وبطارية 12140 مللي أمبير ومقابل 549 دولارًا يمكنك شراء 
OPPO Pad 4 Pro هو جهاز لوحي عالي الأداء يعمل بنظام أندرويد، مصمم خصيصًا للمستخدمين الذين يبحثون عن الترفيه. 


 

أحدث أخبار التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا Galaxy XCover7 Pro Oppo Pad 4 Pro

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