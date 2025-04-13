أخبار التكنولوجيا| موتورولا يكتسح الأسواق بايباد جديد.. أفضل ساعات ذكية بالأسواق في 2025 بامكانيات مذهلة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بتصميم مذهل.. آيباد جديد من موتورولا يكتسح الأسواق| إليك أهم مواصفاته

أكدت شركة موتورولا مؤخرًا أنها ستكشف النقاب عن هاتف موتورولا إيدج 60 ستايلس في 15 أبريل في الهند.

وكشفت الصفحة الرئيسية لهذا الهاتف، المتاحة على فليبكارت، كافة التفاصيل عنها و أكدت الشركة أنها ستطلق أيضًا لجهازين آخرين، هما موتو باد 60 برو وموتو بوك 60، في 17 أبريل في الهند. إليك أهم المواصفات الرئيسية لجهاز Moto Pad 60 Pro



تنافس آبل.. أفضل ساعات ذكية بالأسواق في 2025 بامكانيات مذهلة

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في ساعة جوجل بيكسل واتش 4، والمتوقع إطلاقها لاحقًا هذا العام مع سلسلة بيكسل 10.

ومن المتوقع أن تأتي الساعة بدقة 5K وتحتفظ الساعة الذكية بتصميمها الدائري لسابقتها بيكسل واتش 3 ، مع بعض التعديلات الطفيفة.

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



الخدمة تعود تدريجيا .. عطل يضرب تطبيق واتساب.. فما القصة ؟

فوجئ الملايين من المستخدمين حول العالم، خلال الساعات الماضية توقف مفاجئ في كافة الخدمات التي يقدمها تطبيق الواتساب التابع لشركة ميتا، مما تسبب في مشاكل في الأرسال للعديد من المستخدمين و بعض المشاكل ايضا للقيام بارسال الرسائل وتحميل تحديثات الحالة في العديد من الدول.

ببطارية جبارة ومواصفات جديدة .. أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

أطلقت شركة OPPO سماعات الأذن Enco Free 4 في الصين. تتميز هذه السماعات بخاصية إلغاء الضوضاء النشط حتى 55 ديسيبل، وتغطي نطاق تردد 5500 هرتز.

تكتشف السماعات الضوضاء 800 مرة في الثانية، مما يساعد على تقليل تداخل الصوت البشري بنسبة 200%.

تحتوي كل سماعة أذن على ثلاثة ميكروفونات و تعمل هذه الميكروفونات بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين وضوح الصوت أثناء المكالمات.