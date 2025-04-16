الذهب الأصفر.. موسم حصاد القمح وفرحة الفلاحين بالفيوم

قدّم الإعلامي محمد مصطفى شردي ، حلقة ميدانية جديدة من برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الاربعاء، انطلقت من قرى محافظة الفيوم لمتابعة موسم حصاد القمح.

ورصد الإعلامي محمد مصطفى شردي ، خلال الحلقة فرحة المزارعين في الفيوم بحصاد وتوريد محصول القمح.

واستمع شردي، إلى حديث المزارعين من قلب الفيوم، حيث شرحوا آلية العمل في الأرض وطرق الزراعة مع بداية موسم الحصاد لهذا العام، كما تطرقوا إلى دور الحكومة في شراء المحصول، وأعربوا عن تفاؤلهم بزيادة الإنتاج نتيجة لتحسن الأحوال الجوية.

كما رصدت كاميرا "الحياة اليوم" انطلاق عملية توريد محصول القمح من محافظة الفيوم، مشيرة إلى حصد أطنان من "الذهب الأصفر"، وسط مؤشرات إيجابية على ارتفاع إنتاجية القمح هذا الموسم.