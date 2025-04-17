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شقيق حسام عبدالمجيد: الأولوية للزمالك.. والأهلي لم يفاوضنا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شقيق حسام عبدالمجيد: الأولوية للزمالك.. والأهلي لم يفاوضنا

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
رباب الهواري

أكد إسلام عبدالمجيد، شقيق اللاعب حسام عبدالمجيد مدافع نادي الزمالك، أن شقيقه يضع نادي الزمالك في مقدمة أولوياته، مشددًا على أن النادي الأبيض له فضل كبير في مسيرة اللاعب.

اقتراح بتأجيل التجديد حتى الصيف

وخلال تصريحات تلفزيونية في برنامج “بلس 90” على قناة النهار، أوضح إسلام أن العائلة اقترحت على إدارة الزمالك تأجيل توقيع عقد التجديد إلى نهاية فترة الصيف.

 وأشار إلى أن القرار يهدف لإعطاء اللاعب فرصة لدراسة العروض المقدمة بالتنسيق مع النادي.

عدم وجود مفاوضات مع الأهلي

ونفى شقيق اللاعب تمامًا وجود أي مفاوضات من جانب مسؤولي النادي الأهلي، مؤكدًا أن إدارة الأحمر لم تتواصل معهم بشأن ضم حسام عبدالمجيد، مشددًا على احترامهم الكامل للنادي الأهلي، لكن لا صحة لما يتردد عن محادثات في هذا الشأن.

عروض أوروبية وخليجية قيد الدراسة

وكشف إسلام عبدالمجيد أن هناك أكثر من عرض تم تقديمه لحسام خلال الفترة الماضية، حيث تلقى عرضين من أندية أوروبية إلى جانب ثلاثة عروض من أندية خليجية. 

وأكد أن هذه العروض سيتم مناقشتها مع مسؤولي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، بما يضمن مصلحة اللاعب والنادي معًا.

الزمالك يبقى الخيار الأول

واختتم حديثه بتأكيد التزام حسام عبدالمجيد الكامل تجاه نادي الزمالك، موضحًا أن رغبة اللاعب الأولى هي الاستمرار داخل صفوف الفريق، طالما هناك تقدير من النادي لطموحه وتطوره، وأن مسألة التجديد ما زالت مطروحة، لكن بعد انتهاء فترة الصيف.


 

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