جلسة استماع في نهاية مايو: تطورات جديدة في قضية رمضان صبحي

كشف المستشار هاني زهران، المستشار القانوني لنجم بيراميدز رمضان صبحي، عن موعد جلسة الاستماع المنتظرة في قضية المنشطات الخاصة باللاعب. وأوضح أن المحكمة الرياضية الدولية (CAS) قد حددت نهاية شهر مايو المقبل لعقد الجلسة التي ستشهد الاستماع لكافة الأطراف المعنية بالقضية.

تحديد القاضي وتقديم المستندات

وفي تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور”، أشار زهران إلى أن المحكمة قامت بتحديد القاضي الذي سيترأس جلسة الاستماع، كما أن جميع الأطراف المشاركة في القضية، بما في ذلك الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إضافة إلى فريق الدفاع عن اللاعب، قد قدموا دفوعهم والمستندات الداعمة لمواقفهم.

لا مستجدات حتى الآن في القضية

أكد زهران أنه لا توجد تطورات جديدة على صعيد القضية حتى اللحظة، مشددًا على أن الوضع القانوني لا يزال كما هو، بانتظار ما ستسفر عنه جلسة الاستماع المقررة. وأشار إلى أن القضية تسير وفق الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الملفات.



عدم توجيه اتهامات للمنظمة المصرية

وأوضح المستشار القانوني أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لم تتقدم حتى الآن بأي شكوى ضد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. ويأتي ذلك رغم الاتهامات السابقة حول احتمالية وجود تلاعب في عينة اللاعب، وهو ما قد يمثل إساءة لصورة الرياضة المصرية في المحافل الدولية، حسبما أثير في بعض التقارير.



