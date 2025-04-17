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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة خاصة لكولر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة هامة مع لاعبي الفريق داخل فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب التدريب، وذلك في إطار التحضيرات الجادة لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
 

تعليمات صارمة من كولر للاعبين

وبحسب الإعلامي جمال الغندور خلال ظهوره في برنامج “ستاد المحور”، فقد شدد كولر خلال الجلسة على أهمية التركيز الكامل من اللاعبين، مطالبًا إياهم بتنفيذ التعليمات الفنية والخططية التي وضعها بدقة، وذلك لضمان تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المرتقب.


التركيز على تقليل الأخطاء الفردية

كما أوضح كولر أن أحد أبرز الجوانب التي يجب العمل عليها هو تقليل نسبة الأخطاء الفردية، خاصة تلك التي تحدث في منطقة وسط الملعب، لما لها من تأثير كبير في منح المنافسين فرصًا خطيرة قد تقلب موازين المباراة. وأكد على ضرورة الانضباط التكتيكي والتمركز الجيد داخل أرضية الملعب.
 

اختلاف الأجواء أمام صن داونز

وأشار كولر في حديثه إلى أن مواجهة صن داونز تختلف بشكل كبير عن مباريات الأهلي المحلية أو حتى بعض مباريات دوري الأبطال الأخرى، مؤكدًا أن الفريق الجنوب إفريقي يتمتع بخصائص مختلفة تتطلب استعدادًا نفسيًا وبدنيًا خاصًا، مشيرًا إلى صعوبة الأجواء التي تُلعب فيها المباراة من حيث الضغط الجماهيري والظروف المناخية.

استعدادات حاسمة للأهلي

تأتي هذه الاستعدادات في إطار رغبة الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية تدعم مشوار الأهلي في البطولة القارية، خاصة أن صن داونز يُعد أحد أقوى المنافسين في المجموعة، ويمتلك سجلاً قويًا أمام الفرق الكبرى في إفريقيا


 

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