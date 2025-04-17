قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رد فعل زوجة الخطيب على منشور مصطفى القاضي المسيء
حركة فتح بـ هولندا: الإسرائيليون يستغلون الدين لتحقيق أهداف القتل والحقد
للكشف عن «الأنيميا والسمنة التقزم»| متحدث «الصحة»: 60 مليون طالب استفادوا من مبادرة الرئيس
تعليق قبولهم بالجامعات.. قرار روسي عاجل بشأن الطلاب السوريين
مصر تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام ESAF .. تفاصيل
الإسكان توضح خطوات التقديم على شقق الطروحات الجديدة |تفاصيل
غير معلنة .. وزير خارجية الاحتلال يزور بريطانيا
البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد بدير القديس مارمينا بمريوط
سعر الدولار اليوم الخميس 17 أبريل 2025 في البنوك المصرية
توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المواد | تفاصيل رسمية عاجلة
الإسرائيليون يستغلون الدين لتحقيق أهداف القتـ.ــل والحقد والتحريض.. تفاصيل
اتظلمتوا.. زوجة إبراهيم شيكا تنعي ناشيء الزمالك السابق سعد محمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

علاقة مشكلات الفم والأسنان بالصحة العقلية للفرد

علاقة مشكلات الفم والأسنان بالصحة العقلية للفرد
علاقة مشكلات الفم والأسنان بالصحة العقلية للفرد
ولاء خنيزي

كثير من الأفراد لا يعلم حجم المخاطر التي قد تسببها أمراض الفم، حيث يعتقد البعض أن الفم يقتصر فقط على العناية بالأسنان، بل في حقيقة الأمر فإن الاهتمام بالفم والأسنان من الأشياء الضرورية للحفاظ على الصحة العامة للفرد، وسنرصد خلال السطور التالية علاقة مشكلات الأسنان بالصحة العقلية للفرد.

تأثير مشكلات الفم على الصحة العامة 

نشر موقع (تايمز أوف انديا) تقرير يوضح إلقاء خبراء الصحة الضوء على المشكلات التي قد تسببها ألم الأسنان ومشكلات الفم على الصحة العقلية للفرد، هذا بالإضافة إلى تدهور الصحة النفسية للصغار والكبار، حيث يرى خبراء الصحة أن مشكلات الفم والأسنان وكل تسوس غير معالج أو عدوى مؤلمة في منطقة الفم قد تصيب المريض بحالة من القلق والتوتر، وفقدان الثقة بالذات، وقلة التركيز، وعدم النوم العميق، مما سيسبب قلق اجتماعي وعدم القدرة على العمل.

أمراض الفم أكثر الحالات الصحية انتشارًا حول العالم

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أمراض الفم تعتبر من أكثر الحالات الصحية انتشارًا في جميع أنحاء العالم، وبالرغم من ذلك لا تحظى بالاهتمام الكبير الذي تستحقه، حيث يوضح خبراء طب الفم أن صحة الفم والأسنان تؤثر في أشياء عديدة على صحة الفرد، حيث تزداد عدوى الفم وتنتشر مسببة الالتهابات التي تتفاقم لتأثر على المزاج، واضطراب النوم لذلك يجب فهم العلاقة بين صحة الأسنان والصحة العقلية للفرد.

تأثير مشكلات الفم والأسنان على الصحة العقلية للفرد 

  • عند التعرض للآلام الشديدة في منطقة الاسنان فهذا يعمل على ارتفاع مستويات التوتر لدى الفرد مما سيوثر بالسلب على تركيزه، كما يؤثر على النوم، ويضعف من التفاعل الاجتماعي مع المحيطين به، وقد يعرض الفرد إلى الإصابة بالاكتئاب، وتشير بعض دراسات الجمعية الهندية للطب النفسي إلى وجود ارتباط قوي بين تعرض المريض للآلام المزمنة في منطقة الأسنان وبين إصابته بالقلق والاكتئاب، مما يؤدي إلى ضعف كبير في انتاجية الفرد.
  • في بعض حالات إصابة الأفراد بأمراض اللثة قد تنتقل البكتريا إلى جسم المريض حيث تدخل البكتيريا الضارة إلى مجرى الدم، وقد أشار موقع (تايمز أوف انديا) أن البكتريا تم إيجادها في أدمغة المرضى الذين يعانون من الزهايمر.
  • إصابة المريض بالعزلة الاجتماعية حيث يتجنب الأفراد الذين يعانون من أسنان مفقودة أو تالفة التواصل الاجتماعي مع الآخرين وتجنب الحديث والضحك منعًا للإحراج، وقد أشارت دراسة استقصائية أن حوالي 70% من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ظاهرة في منطقة الأسنان يتجنبون الانخراط الاجتماعي والمشاركة في المناسبات الاجتماعية، حيث يتعلق الأمر بالثقة وتقدير الذات.
  • ألم الأسنان يعمل على إظهار الإجهاد في الجسم بطرق عديدة، مثل الصداع والتوتر والإصابة بالقلق، وألم الفك واضطراب النوم.

الاهتمام بصحة الفم والأسنان 

  • يجب الحرص على تنظيف الأسنان بصفة مستمرة بالفرشاة والخيط.
  • عند الشعور بمشاكل في منطقة الفم والأسنان يجب التوجه فورًا إلى الطبيب المختص وعدم إهمال المشكلة حتى لا تتدهور وتؤدي إلى العديد من المشاكل النفسية.
  • يجب على الفرد أن يخضع بصفة دورية إلى فحوصات الأسنان فالوقاية أسرع وأقل ألمًا من العلاج عند ظهور المشكلات.
الفم الأسنان الصحة العقلية مشكلات الفم أمراض الفم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟

محمود الخطيب

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

قلبها مكسور.. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا

قلبها مكسور .. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا

قراءة القران

هذه السورة تخفف سكرات الموت.. داوم عليها يرزقك الله حسن الخاتمة

ترشيحاتنا

طائرة شحن عسكري - ارشيفي

5 طائرات شحن عسكرية أمريكية تصل مطار نيفاتيم

وزير الدفاع السعودي - ارشيفي

وزير الدفاع السعودي يزور العاصمة الإيرانية طهران

طائرات عسكرية - ارشيفي

بيان شديد اللهجة .. كوريا الشمالية تحذر أمريكا وجارتها الجنوبية

بالصور

بكل بساطة.. طريقة عمل العيش الفينو

.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي؟

.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد