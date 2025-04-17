ميناء دمياط يستقبل 10 أوناش ساحة جديدة بمحطة حاويات "تحيا مصر 1" ..صور

استقبل ميناء دمياط دفعة جديدة مكونة من 10 أوناش ساحة متطورة مخصصة لمحطة الحاويات " تحيا مصر 1 " ، وذلك ضمن أعمال التجهيز التي تنفذها شركة " دمياط أليانس " المشغلة للمحطة استعدادًا لقرب الافتتاح.

وتتميز الأوناش الجديدة بقدرات تشغيلية عالية ، حيث يبلغ ارتفاعها 21 مترًا ، وتصل قدرة الرفع لها إلى 41 طنًا ، كما تدعم العمل بنظام مزدوج يتيح التشغيل بالكهرباء أو الديزل ، بما يعزز من مرونة وكفاءة التشغيل في مختلف الظروف ، وقد تم تصنيعها من قبل شركة Genma-Kalmar الصينية ، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في صناعة معدات المناولة المتقدمة .

يأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز البنية الفوقية لمحطة الحاويات " تحيا مصر 1 " ، التي تشهد تزويدها وتجهيزها بأحدث المعدات المتقدمة .

وبوصول هذه الدفعة الجديدة يرتفع عدد أوناش الساحة التي تم تسلمها حتى الآن إلى 30 ونشًا من إجمالي 40 ونشًا مقرر توريدها تباعًا ، وتُعد هذه المعدات جزءًا من استراتيجية التشغيل الصديق للبيئة التي تتبناها " دمياط أليانس " ، بما ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية .

كما سبق استقبال عدد 7 أوناش رصيف عملاقة ، من إجمالي 12 ونش يتم توريدها تباعاً من أحدث الطرازات العالمية من إنتاج شركة HHMC الصينية ، والتي تتميز بقدرات استثنائية بقدرة رفع تصل إلى 75 طناً ، و ارتفاع 57.5 متراً ، وطول ذراع خارجي 72 متراً ، مما يمكّنها من التعامل بكفاءة مع سفن الحاويات العملاقة التي تصل إلى 11 حاوية ارتفاعاً .

كما تم تزويد الأوناش العملاقة بأنظمة تشغيل ذكية ومتقدمة ، تشمل كاميرات مراقبة ، وحساسات أمان ، ونظم تحكم متكاملة تضمن أعلى درجات السلامة والتنسيق مع أنظمة إدارة الموانئ الرقمية ، ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين زمن مناولة السفن .

ويُعد مشروع محطة الحاويات " تحيا مصر 1 " أحد أبرز المشروعات القومية الجارية بميناء دمياط ، حيث تمتد أرصفة المحطة بطول 1970 مترًا وعمق 18 مترًا ، وتضم ساحة خلفية تبلغ 922 ألف متر مربع ، بطاقة تداول 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا .

وتتولى تشغيل المحطة شركة " دمياط أليانس لمحطات الحاويات " التي تضم تحالفاً عالمياً يضم يوروجيت الألمانية وكونتشيب الإيطالية وهاباج لويد ، وهو ما يرسخ مكانة الميناء كمركز لوجستي متكامل ووجهة تنافسية إقليمية في قطاع النقل البحري .

ويأتي هذا المشروع ضمن المخطط الشامل الذي تنفذه وزارة النقل بجهود السيد الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لإقامة عدد من الممرات اللوجستية التنموية في كافة أرجاء الجمهورية ومنها الممر اللوجستي المتكامل ( طنطا – المنصورة – دمياط ) ، والذي يشمل المنطقة اللوجستية بطنطا ، وخط السكك الحديدية ، والميناء الجاف بدمياط الجديدة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت .