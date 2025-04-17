رسميًا .. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي

يبحث الكثير عن حدود السحب من إنستاباي InstaPay Egypt ، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 2.25 نقطة أساس في ثاني اجتماع لجنة السياسات النقدية في 2025.

حدود السحب من إنستا باي InstaPay

قرار البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل بواقع 225 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي في نهاية اجتماعه اليوم إنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وجاء خفض سعر الفائدة للمرة الأولي منذ العام الماضي بواقع 7 مرات تم تثبيت سعر الفائدة.



حدود السحب من تطبيق إنستاباي

ويشغل بال الكثير حدود السحب من تطبيق إنستا باي ، بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي، وفق القواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، إنستا باي، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

حدود السحب الجديدة في تطبيق إنستاباي

في آخر تحديث للبنك المركزي المصري، تتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي InstaPay Egyptبين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

حدود السحب من إنستا باي InstaPay

ما هو تطبيق إنستا بايInstaPay Egypt؟

هو تطبيق يتيح لك الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية وتحويل الأموال لحظيًا من خلال الهاتف المحمول.

طريقة تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي»

-يتم فتح التطبيق ثم الضغط على «إرسال نقود”.

-يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف”.

-بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي”.

-بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ” ثم الضغط على «التالي”.

-تتم مراجعة بيانات التحويل.

-يتم إدخال الرقم السري IPN PINالمكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».

-وسيتم التحويل بنجاح

معلومات مهمة عن إنستاباي

يجب على العملاء معرفة بعض المعلومات المهمة عن التطبيق قبل الاشتراك وإجراء المعاملات النقدية:

-البريد المصري غير مشترك في إنستا باي.

-خدمة سحب أموال من البرنامج عن طريق ATMغير متوفرة حاليًا.

-غير متاح إضافة فيزا المشتريات على تطبيق إنستا باي.

-لا يصلح التحويل من المحفظة للبرنامج لكن يصلح العكس.

-يتيح إنستا باي التحويل إلى محفظة أو حساب بنكي.

- لا يفرض إنستا باي أي رسوم على جميع التحويلات.

خدمات ومميزات يقدمها إنستاباي

يقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:

•ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.

•إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.

•تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.

•الاستعلام عن رصيد الحسابات.

•إصدار كشف حساب مصغر للبنك.

•إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.

التحويل من الخارج عبر إنستاباي

وكان المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، قال إنه تم إطلاق تطبيق إنستاباي في 2022 لخدمة المواطنين والتحول الرقمي، موضحا أن عدد العملاء وصل إلى 11.5 مليون عميل بالتطبيق.

وأوضح وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، أن البنك المركزي، يعمل دوما على التطوير في المدفوعات، لتصل إلى العاملين بالخارج، موضحا أن العميل سيكون قادر على التحويل من الخارج إلى مصر بشكل لحظي.

وأشار إلى أنه يمكن الإرسال إلى حساب بنكي أو محفظة هاتف محمول في أي وقت، مضيفا أن المواطن بالخارج سيقوم بالذهاب إلى شركة تحويل الأموال وعمل خدمة "تحويل لحظي " إلى بنك أو محفظة، وسيتم التحويل بشكل لحظي.

رسوم إنستاباي

يهتم الجميع بمسألة تطبيق رسوم إنستاباي على التحويلات المالية السريعة التي توفر الوقت والجهد لحوالي 12 مليون مستخدم لـ تطبيق إنستاباي منذ انطلاقه .

ويبحث الجميع عن إجابة السؤال الأشهر : ما رسوم التحويل على إنستاباي؟، وذلك بعد قرار تطبيق الرسوم بعد أن كان مجاني لمدة 3 سنوات ماضية .

رسوم إنستاباي الجديدة

وكانت شبكة المدفوعات اللحظية أعلنت فرض رسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما فى ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

تفاصيل رسوم انستاباي

وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق إنستاباي لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.

كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

قيمة رسوم انستاباي

عند تحويل 500 جنيه: رسوم 50 قرشًا.

عند تحويل 1000 جنيه: رسوم 1 جنيه.

عند تحويل 5000 جنيه: رسوم 5 جنيهات.

عند تحويل 20،000 جنيه أو أكثر حتى 70000: رسوم 20 جنيهًا حدًّا أقصى.

رسوم تحويل 1000 جنيه على إنستاباي

ويبحث البعض عن رسوم تحويل 1000 جنيه عبر انستاباي ، وسيكلفك هذا المبلغ رسوم بقيمة جنيه واحد فقط .

تطبيق رسوم انستاباي الجديدة

وتأتى هذه الخطوة فى ظل التوسع الكبير الذى يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه فى أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.

سبب فرض رسوم على انستاباي

وأعلن البنك المركزي المصري أسباب تطبيق رسوما على خدمات إنستاباي للتحويلات اللحظية للأموال والاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب بداية من أول أبريل المقبل لأول مرة منذ تدشينه قبل 3 سنوات.

وأوضح المركزي في بيان منشور على صفحة إنستاباي الرسمية على فيسبوك، أن الرسوم هدفها تحسين جودة الخدمات لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية.

وأوضح المركزي أن هذا الإعلان يأتي في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

عدد مستخدمي انستاباي

وبحسب البنك المركزي بلغ عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي أكثر من 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين.