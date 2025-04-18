صديق مقرب من شيكا لاعب الزمالك الراحل يكشف حقيقة علاقته ببلوجر شهير

تحدث هادي هشام، الصديق المقرب للاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، عن الوضع الحالي بعد وفاته، مطالبًا بتوجيه الاهتمام إلى زوجته هبة وأطفاله الصغار.



وأضاف هادي خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن شيكا كان المصدر الوحيد لدخل الأسرة، حيث لا يوجد مصدر دخل آخر لهم، مشيرًا إلى أن العائلة الحالية كانت غائبة عن حياة شيكا في فترات مرضه، ومن غير المنطقي أن يظهروا فقط بعد وفاته.



وأكد هادي أن هبة، زوجة شيكا، في حالة صحية سيئة الآن ولا تستطيع مغادرة المنزل، حيث كان يتواصل معها للاطمئنان عليها. ثم أوضح أنه يعرف أصدقاء مقربين لشيكا وقفوا إلى جانبه في محنته، منهم نيمو، محمد عبد النعيم، إيماد باتول، شفر، نفادي، فاريدو، سامي توفيق، وأخوه توأمه محمود هشام، الذين جميعهم كانوا حاضرين في اللحظات الصعبة.



وفيما يتعلق بالبلوجر سامح حلمي، المعروف بـ"موحا الحراق"، نفى هادي أن يكون له أي علاقة بالصداقة مع شيكا أو أسرته.

وأكد أن هبة وزوجها لا يعرفوه، وأنه لم يزر المستشفى خلال فترة مرض شيكا. كما أشار هادي إلى موقفه في جنازة شيكا، ورفض هادي تبرير تصرفاته.

