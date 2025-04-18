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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بمكالمة هاتفية.. جدد رخصة القيادة من المنزل

الخدمات المرورية
الخدمات المرورية
مصطفى الرماح

خصصت وزارة الداخلية مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين بمختلف المناطق على مدار أيام الأسبوع.

وأبرز تلك الخدمات (تجديد رخص التسيير - إصدار بدل فاقد وتالف لرخصتي التسيير والقيادة - إصدار المُلصق الإلكتروني لأول مرة للمركبات السارية التراخيص - بدل فاقد وتالف للملصق الإلكترونى - إجراء الفحص الفني للمركبات) والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) ، وقد تم تخصيص خط ساخن لطلب الخدمة 15558.

يأتى ذلك تأكيداً على إستراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف إلى الوصول بخدامتها للمواطنين وتيسير الحصول عليها بشكل ميسر وبصورة حضارية مع العمل على تطويرها باستمرار.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير وتحديث الخدمات المٌقدمة للمواطنين وخاصةً الخدمات المرورية.

وزارة الداخلية تكنولوجية الخدمات المرورية

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