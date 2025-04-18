وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية وسفراء يؤدون صلاة الجمعة.. صور

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، والسفير لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا بالقاهرة، ومحمد شذران، نائب سفير ماليزيا بالقاهرة، شعائر صلاة الجمعة بمسجد سيدي أبي العباس المرسي بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور عدنان جمعة سبتي، مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية؛ والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ والدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، إلى جانب عدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، تحت عنوان: "إذا استنارَ العقلُ بالعلمِ أنارَ الدنيا"، حيث أكد أن العقل هو أسمى منحة إلهية منحها الله للإنسان، وبه يُدرك الوحي، وتُبنى الحضارات، ويُميز بين الحق والباطل، مشيرًا إلى أن العلم هو النور الذي يضيء مسيرة البشرية، وهو الميراث الحقيقي للأنبياء، وزينة العقلاء، ودعامة البناء والتقدم في الدنيا والآخرة.

وعقب الصلاة، تفقد وزير الأوقاف، ومحافظ الإسكندرية، والسفير الكويتي، أعمال تطوير ساحة مسجد سيدي أبي العباس المرسي والمنطقة المحيطة به، والتي تشمل أيضًا مسجد الإمام البصيري والمتاجر والحدائق والمنشآت الخدمية المحيطة، وذلك في إطار تحويلها إلى منارة حضارية ومزار روحي وثقافي يليق بمكانة مصر الدينية والتاريخية.

واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد شوقي، المدير التنفيذي لمشروع التطوير، حول خطة رفع كفاءة المنطقة بالكامل، بما يعكس الطابع الجمالي والمعماري للمسجد والمنطقة، ويُسهم في جذب الزائرين من داخل مصر وخارجها.