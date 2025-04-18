مصر تستضيف بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بمشاركة 67 دولة

قال محمد عادل، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن الدوري العالمي للكاراتيه انطلق اليوم داخل الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أن هذه البطولة تعد واحدة من أهم وأقوى بطولات اللعبة على مستوى العالم.

وأضاف عادل، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بمشاركة 67 دولة التي تستضيفها مصر تستمر حتى يوم 20 من أبريل الجاري، وتنطلق بواقع 367 لاعبًا ولاعبة من بينهم 32 لاعبا من المصنفين دوليًا أو الذين يحتلون مراكز متقدمة في التصنيف الدولي للعبة الكاراتيه على صعيد ومستوى العالم.

وأوضح أن منتخب مصر يشارك في هذه البطولة بقائمة تضم 28 لاعبًا، حيث إن هناك استعدادات قوية وإصرارا كبيرا لحصد المراكز الأولى من قبل اللاعبين واللاعبات المصريين، خاصة أن أهمية هذه البطولة تكمن في شقين، الشق الأول أن الدوري العالمي يقام على عدة مراحل على مدار السنة وهذه هي المرحلة الثالثة التي تقام هنا على أرض مصر وداخل الصالة المغطاء الرئيسية باستاد القاهرة الدولي في حين تتبقى مرحلة رابعة وأخيرا مقرر لها أن تقام في مدينة الرباط بالمغرب.

وأشار إلى أن أهمية هذه البطولة في أن الحاصد لأكبر عدد من النقاط على مدار الأربع مراحل سوف يحصد لقب الـGrand Winner.