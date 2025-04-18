موجودين في 10 دول.. مالك بلبن يكشف مفاجأة عن إغلاق الفروع

رد المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلبن، الدكتور مؤمن عادل، على أسباب اغلاق فروع بلبن، مشيرا الى أنه مصري الجنسية وحاصل على بكالوريوس طب بيطري جامعة الإسكندرية.

موجودين في 10 دول عربية

وأضاف المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلبن، الدكتور مؤمن عادل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن موجودين في 10 دول عربية وتم مؤخرا افتتاح اول فرع لبلبن في دولة الكويت، متابعاً انه نبيع ملايين الوجبات بشكل يومي.

وتابع المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلبن، الدكتور مؤمن عادل، أن لا يوجد لدينا أي مشاكل سابقة ولم يحدث لنا اي مشاكل مع الجهات المعنية بسلامة الغذاء، مستدركاً ان لم يحدث أي حالات اصابة بالتسمم.



وأشار المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلبن، الدكتور مؤمن عادل، إلى أن سيتم اعادة افتتاح فروح بلبن في المملكة العربية السعودية والتي تم اغلاقها مؤخراً، مستدركا أن ما حدث غريب ومفاجيء وفي يوم وليلة تم اغلاق الفروع.