إصابة طفـ.ل بعيار خرطوش في مشاجرة بسوهاج

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج مشاجرة عنيفة بين طرفين من عائلة واحدة، أسفرت عن إصابة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات برش خرطوش متفرق بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة كل من:" الطرف الأول علاء ن. أ. م، 22 عامًا، عامل، الطرف الثاني مصطفى م. أ. أ، 24 عامًا، نجار، وشقيقه أحمد، 27 عامًا، عامل"، ويُقيم جميعهم بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وتبين بحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح ناري (خرطوش) تم استخدامه خلال الواقعة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالسب والضرب.

وأثناء المشاجرة، قام الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري من السلاح الخرطوش المضبوط بحوزته، ما أسفر عن إصابة الطفل "عبد الله"، 4 أعوام، شقيق الطرف الأول، برش خرطوش متفرق بالجسم.

أثناء تواجده بمكان الواقعة مصادفة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج.

وبسؤال شقيق الطفل المصاب، اتهم الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة شقيقه بطريق الخطأ أثناء المشاجرة، ونفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.