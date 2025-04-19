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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني إلى روما للمشاركة بمحادثات طهران وواشنطن النووية

عراقجي
عراقجي
أحمد قاسم

غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في الجولة الثانية من  المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

وتأتي زيارة عراقجي عقب عودته من موسكو إلى طهران، حيث سلّم رسالة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بمسار المحادثات النووية.

وذكر التلفزيون الإيراني أن عراقجي غادر إلى روما ضمن الجولة الثانية من المحادثات مع أمريكا، على رأس وفد يضم نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائبه للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، بالإضافة إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي.

ومساء الجمعة، وصل وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الذي تقوم بلاده بدور الوساطة بين طهران وواشنطن، إلى روما.

وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن وزير الخارجية بدر البوسعيدي التقى بنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في روما، وذلك ضمن زيارة رسمية تسبق انطلاق جولة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

وأكد بيان الخارجية العُمانية أن اللقاء تناول "سبل دعم الحوار والتفاهم لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وتوفير أجواء تساعد على الوصول إلى حلول دبلوماسية مستدامة".

من جانبه، كشف مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الجمعة، أن عراقجي سيسلم المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، ردًا رسميًا على تهديدات وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بشأن تفعيل آلية "سناب باك" عبر الدول الأوروبية، وذلك خلال لقائهما المرتقب في روما السبت.

عراقجي إيران أمريكا روما طهران

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