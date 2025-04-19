مارك فيش: مواجهة الأهلي وصن داونز ستكون تنافسية ومليئة بالتحديات

تحدث مارك فيش، نجم منتخب جنوب إفريقيا السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستُقام على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” بمدينة بريتوريا.



مباراة تنافسية وتاريخ مشترك

أكد مارك فيش أن اللقاء سيكون تنافسيًا بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن الفريقين تواجها أكثر من مرة في السابق، مما يجعل هذه المباراة أكثر إثارة. وأوضح أن صن داونز لم يكن في أفضل حالاته خلال مرحلة المجموعات، لكنه تجاوز الصعوبات، وهو الآن في وضع مختلف تمامًا. وأضاف: “المباراة ستكون صعبة على كلا الفريقين، نظرًا لطموحات كل منهما ورغبتهما في التأهل للنهائي”.

العودة في القاهرة.. سلاح ذو حدين

وعن إقامة مباراة الإياب في القاهرة، قال فيش: “هذا الأمر يمثل ميزة وعيبًا في الوقت نفسه، فإذا لم تحقق نتيجة إيجابية على أرضك في الذهاب، فإنك ستذهب إلى ملعب صعب وجماهير شرسة”. وأكد أن الأهلي فريق قوي على ملعبه، لكن المباراة لن تكون سهلة في الحالتين.



دور الجماهير وتأثير الملعب

وتحدث فيش عن ملعب اللقاء، مؤكدًا أنه واحد من أفضل الملاعب في إفريقيا من حيث المساحة والإمكانيات. وأشاد بالدور الذي يمكن أن تلعبه الجماهير، موضحًا أن جماهير صن داونز ستدعم فريقها بقوة في الذهاب، مثلما سيفعل جمهور الأهلي في الإياب باستاد القاهرة.

جودة اللاعبين من الجانبين

اختتم فيش حديثه بالإشارة إلى أن الفريقين يمتلكان مجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب الجودة العالية، مؤكدًا أن هذه العناصر ستصنع الفارق في المباراة



