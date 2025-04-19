أطيب الناس.. هند صبري تنعي سليمان عيد بكلمات بكلمات مؤثرة

أعربت الفنانة هند صبري عن حزنها الشديد لرحيل الفنان سليمان عيدالذي وافته المنية صباح امس الجمعة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة. وأكدت هند صبري أن الراحل كان طيب الخُلق، وصديقًا مقربًا من جميع زملائه في الوسط الفني.

وقالت هند صبري، في تغريدة عبر منصة “اكس”:"ببالغ الحزن ننعى الفنان القدير سليمان عيد، سليمان كان من أطيب الناس، صديق الكل في الوسط الفني، وكان له معزة خاصة في قلوبنا، فقدناه بابتسامته وروحه الخفيفة، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

سليمان عيد يرحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 64



سليمان عيد رحل عن عمر ناهز الـ64 عامًا، وقدم على مدار مسيرته الفنية 291 عملًا فنيًا، بين السينما والدراما والمسرح، وشارك في الموسم الرمضاني السابق 2025، بمسلسل “قهوة المحطة” ولعب فيه دور “أبولوجي”، ولم يقدم أدوار الشر طول مسيرته إلا قليلًا، لعل أخرها في مسلسل “في ساعته “وتاريخه”، ضمن أحداث حكاية ”تفاحة"، إذ لعب دور طبيب يتاجر بالأعضاء عبر الـ"dark web"، وتألق في الدور بسبب صدق أدائه.



