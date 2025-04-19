إزالة فورية لحالة تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ | صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة بلطيم، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوي، في تنفيذ قرار إزالة تعدٍ على أرض أملاك الدولة بمنطقة الكوم الأحمر التابعة لقرية الربع.

جاء ذلك أن جرى رصد مخالفة بناء عبارة عن سور من البلوك الأبيض أُقيم بين الطريقين بالمخالفة للقانون.

تمت الإزالة الفورية للتعدي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تأكيدًا على هيبة الدولة والتصدى لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد أملاك الدولة والتصدي الحاسم لمخالفات البناء.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على مستوى مدن وقرى المحافظة، مشددًا على التصدي للبناء المخالف من المهد.

تكثيف حملات المتابعة الميدانية

كما وجه بتكثيف حملات المتابعة الميدانية، والتعامل الفوري مع أية مخالفات بناء جديدة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لضمان الحفاظ على حق الدولة والأجيال القادمة.