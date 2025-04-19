قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفشة وبن شرقي.. تعرف على دكة بدلاء النادي الأهلي أمام صن داونز
قاهر إفريقيا.. إسلام صادق يعلق على مباراة الأهلي وصن داونز
تعرف على بدلاء الأهلي أمام صن داونز فى دوري أبطال إفريقيا
بوادر بحل أزمة شركة بلبن
مفاجآت بالجملة.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام صن داونز
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه للصناعة والتصدير يؤكد اهتمام الدولة بالاقتصاد
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل العائق الوحيد أمام إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
كم عدد أيام الحج.. من يوم التروية إلى طواف الوداع بطريقة سهلة؟
مدير معهد اللغات للقوات المسلحة في حوار لـ "صدى البلد": نقوم بتدريس 16 لغة.. ولدينا بروتوكولات تعاون مع المعاهد والجامعات العالمية
المشاط: 194 مشروعًا و13 مليار يورو استثمارات للبنك الأوروبي منذ 2012
أبو الغيط يدق ناقوس الخطر: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العمل العربي
ترامب: لا أستعجل ضرب إيران ويمكنها "العيش بسعادة دون موت" بهذا الشرط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كامل الدعم.. ظهور الخطيب مع كولر قبل مواجهة صن داونز

محمود الخطيب ومارسيل كولر
محمود الخطيب ومارسيل كولر
سارة عبد الله

شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صورا لتحرك النادي الأهلي لملعب "لوفتوس فيرسفيلد" فى مدينة بريتوريا قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وظهر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع مارسيل كولر، المدير الفني، داعما له قبل لقاء اليوم، السبت.

موعد مباراة الأهلي

وتنطلق مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي اليوم، السبت، في تمام الساعة الثالثى عصرا بتوقيت القاهرة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بينما تقام مباراة الإياب يوم 25 أبريل على ملعب استاد القاهرة.

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام صن داونز في دوري الأبطال

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، وأشرف داري، ورامي ربيعة، وكوكا.

وفي خط الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور، وأكرم توفيق.

وفي خط الهجوم: حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، وجراديشار.

غيابات الأهلي أمام صن داونز

ويواجه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، أزمة بسبب كثرة غيابات الفريق.

ويغيب عن فريق الأهلى فى صن داونز كل من: علي معلول وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف لأسباب فنية، بالإضافة إلى كريم فؤاد ويحيى عطية الله وكريم الدبيس للإصابة.

الصفحة الرسمية للنادي الأهلي الأهلي محمود الخطيب مارسيل كولر رئيس النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. قرار حكومي رسمي والزيادة في هذا الموعد

عباس شومان

شومان يوضح حكم كتابة الرجل أمواله لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر | تراجع أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

سليمان عيد وحمدي الميرغني

وفاة سليمان عيد.. أعرف صلة القرابة بينه وحمدي الميرغني

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

صورة أرشيفية

مصرع وكيل نيابة في إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بالشرقية

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

تحذير طبي قبل شم النسيم 2025..4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

ترشيحاتنا

طه دسوقي

المحترمين مايعملوش كدة.. تعليق ناري من طه دسوقي على تصوير الجنازات

صلاح السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى والده بكلمات مؤثرة

إنجي كيوان

إنجي كيوان تكشف عن جنسيتها الحقيقية

بالصور

مدير معهد اللغات للقوات المسلحة في حوار لـ "صدى البلد": نقوم بتدريس 16 لغة.. ولدينا بروتوكولات تعاون مع المعاهد والجامعات العالمية

اللواء تيسير محمد العطار مع الزميل محمد إبراهيم
اللواء تيسير محمد العطار مع الزميل محمد إبراهيم
اللواء تيسير محمد العطار مع الزميل محمد إبراهيم

فورد في ورطة.. 40 عملية استدعاء كبرى في عام واحد

فورد
فورد
فورد

لا أحد يشتري سيارات جديدة في روسيا.. ما القصة؟

سيارات روسيا
سيارات روسيا
سيارات روسيا

الخيال يتحقق.. أول سيارة أجرة طائرة تستعد لنقل الركاب عبر الجو

أول سيارة أجرة طائرة
أول سيارة أجرة طائرة
أول سيارة أجرة طائرة

فيديو

هبوط اضطراري

بسبب أرنب.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد تدمير أحد محركاتها

سارة العويدان وحسام حبيب

أهلي هيرفضوا.. أول تعليق من سارة عوادين على خطوبتها من حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد