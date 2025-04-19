كامل الدعم.. ظهور الخطيب مع كولر قبل مواجهة صن داونز

شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صورا لتحرك النادي الأهلي لملعب "لوفتوس فيرسفيلد" فى مدينة بريتوريا قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وظهر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع مارسيل كولر، المدير الفني، داعما له قبل لقاء اليوم، السبت.

موعد مباراة الأهلي

وتنطلق مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي اليوم، السبت، في تمام الساعة الثالثى عصرا بتوقيت القاهرة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بينما تقام مباراة الإياب يوم 25 أبريل على ملعب استاد القاهرة.

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام صن داونز في دوري الأبطال

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، وأشرف داري، ورامي ربيعة، وكوكا.

وفي خط الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور، وأكرم توفيق.

وفي خط الهجوم: حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، وجراديشار.

غيابات الأهلي أمام صن داونز

ويواجه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، أزمة بسبب كثرة غيابات الفريق.

ويغيب عن فريق الأهلى فى صن داونز كل من: علي معلول وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف لأسباب فنية، بالإضافة إلى كريم فؤاد ويحيى عطية الله وكريم الدبيس للإصابة.