هي دي السيرة الطيبة.. توتة يودع سليمان عيد بهذه الكلمات

عبر الفنان محمد عبد الرحمن “توتة” عن حزنه على فراق الفنان سليمان عيد الذي وافته المنية أمس، الجمعة.

وكتب توتة عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “الناس في الشارع بتعزيني فيك يا عم سليمان الله يرحمك ويصبر أهلك ويصبرنا، هي دي السيرة الطيبة”.

توفي الفنان الكوميدي المصري سليمان عيد عن عمر ناهز 64 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة،في منزله بالقاهرة.

وأثارت الوفاة المفاجئة حالة من الحزن في الوسط الفني وبين جمهور الفنان الراحل.

آخر ظهور قبل الرحيل

وقبل 18 ساعة فقط من وفاته، شارك الفنان سليمان عيد متابعيه عبر حسابه على "إنستجرام" صورة جمعته مع وفد أجنبي من معجبيه، حيث ظهر بابتسامته المعهودة وهو يلتقط معهم صورة تذكارية

ولم يعلم أحد حينها أن هذه الصورة ستكون آخر ظهور له على وسائل التواصل الاجتماعي، وكأنها وداع صامت منه لجمهوره.