دوري أبطال أفريقيا.. تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز بعد ربع ساعة

مرت أول 15 دقيقة من الشوط الأول بين الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي دون أهداف، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انطلقت في الثالثة عصر اليوم السبت.

وشهدت الدقائق الأولى حذرًا من الفريقين، مع محاولات للسيطرة على منطقة وسط الملعب.

وشهدت الثوانى الأولي للمباراة سقوط إمام عاشور لاعب الأهلي على الأرض وسط قلق من باقى زملائه ولكنه عاد وشارك فى المباراة بعد علاجه من قبل الجهاز الطبى للفريق .

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – رامي ربيعة – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة - كريم وليد- مصطفى شوبير- أشرف بن شرقي-أحمد نبيل كوكا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن دوانز فى مباراة الاياب يوم الجمعة المقبلة فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة .