برافو كولر.. ناقد رياضي يعلق علي أداء الأهلي مع صن داونز

علق الناقد الرياضي فتحي سند ، على أداء النادي الأهلي، أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.









وكتب فتحي سند عبر حسابه فيسبوك:" برافو كولر

أصاب صن داونز بالشلل ويستطيع الحسم بالقاهرة".

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبلة فى اياب الدور قبل النهائى باستاد القاهرة فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأى نتيجة من أجل حسم تأهله إلى المباراة النهائية.

دخل الأهلي المباراة بتشكيل ضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، ومحمد هاني، وفي الوسط مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، بينما قاد الهجوم جراديشار.