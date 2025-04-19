حالة الطقس غدا وموعد انخفاض درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الأحد حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة على السواحل الشمالية، في حين تكون مائلة للبرودة على أغلب الانحاء ليلا وفي الصباح الباكر.

النشرة الجوية

تظهر شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانآ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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حالة الطقس غدا وموعد ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة، وارتفاع الموج (0.7 - 1.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج ( 1.5 – 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الادارية 32 18

6 اكتوبر 32 17

بنها 31 18

دمنهور 29 17

وادى النطرون 31 18

كفر الشيخ 29 17

المنصورة 30 18

الزقازيق 30 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 29 16

دمياط 24 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 32 16

السويس 31 16

العريش 25 15

رفح 25 14

رأس سدر 31 18

نخل 31 10

كاترين 29 09

الطور 30 19

طابا 31 16

شرم الشيخ 35 23

الإسكندرية 24 15

العلمين 24 14

مطروح 23 12

السلوم 25 12

سيوة 33 15

رأس غارب 33 21

الغردقة 34 21

سفاجا 32 20

مرسى علم 32 21

شلاتين 32 21

حلايب 29 22

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 28 20

الفيوم 33 16

بني سويف 33 17

المنيا 34 17

أسيوط 35 16

سوهاج 37 18

قنا 39 20

الأقصر 39 21

أسوان 39 22

الوادي الجديد 38 19

أبوسمبل 38 21

حالة الطقس غدا وموعد ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 39 29

المدينة 39 25

الرياض 35 23

المنامة 30 23

أبوظبى 31 23

الدوحة 32 24

الكويت 35 18

دمشق 30 12

بيروت 22 17

عمان 28 13

القدس 27 12

غزة 23 16

بغداد 35 18

مسقط 31 29

صنعاء 28 13

الخرطوم 41 27

طرابلس 24 18

تونس 24 14

الجزائر 19 11

الرباط 19 10

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 21 14

إسطنبول 20 08

إسلام آباد 27 17

نيودلهى 39 25

جاكرتا 33 25

بكين 24 10

كوالالمبور 34 24

طوكيو 24 15

أثينا 23 12

روما 22 10

باريس 15 10

مدريد 16 07

برلين 18 10

لندن 15 09

مونتريال 10 06

موسكو 26 10

نيويورك 18 13

واشنطن 25 14

نواكشوط 27 19

أديس أبابا 26 12

موعد انخفاض درجات الحرارة

مع قرب نهاية الأسبوع، تحديدًا يومي الأربعاء والخميس، ستعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مجددًا، بمعدل ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية على أغلب الأنحاء، وتحديدًا في مناطق القاهرة الكبرى.