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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الشمامسة الأطفال يخطفون الأنظار في قداس عيد القيامة المجيد ببورسعيد |شاهد

بورسعيد | تمثيلية القيامة وأجواء الفرحة"... قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي
بورسعيد | تمثيلية القيامة وأجواء الفرحة"... قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي
محمد الغزاوى

شهدت كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد الكائنة بميدان المنشية ببورسعيد توافدًا من الأخوة الأقباط لصلاة قداس عيد القيامة المجيد.


وصلى القداس كهنة الكنيسة القمص بولا سعد، و القس بيمن صابر  ، والقس بيشوي مجدي، وبحضور عدد كبير من الشمامسة وشعب الكنيسة .

وشهدت الكنيسة توافد المصلين منذ الساعات الأولى من مساء يوم السبت، استعدادًا لحضور القداس ، وذلك في أجواء من الفرح .

الشمامسة الأطفال يخطفون الأنظار

وشارك صغار الأطفال الشمامسة في قداس  عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي ، وظهروا بالزي  الابيض الخاص بهم وكانوا أشبه ما يكون بالملائكة.


ولفت انتباه الجميع صغر سن الشمامسة و ابتسامتهم وزيهم الأبيض المنسق، وروح الإيمان والمحبة التي بدوا بها من بداية اللحظات الأولي في القداس وحتي نهايته


تمثيلية القيامة

وتخلل صلاة القداس بالكنيسة مجموعة من الترانيم والألحان الخاصة بتلك المناسبة، والتى تتميز بالألحان ذات الطابع الفرايحي والمبهج.

وشهد القداس "تمثيلية القيامة"، وهي تعتبر جزء أصيل وهام خلال قداس العيد ، حيث يجرى إطفاء كافة أنوار الكنيسة، ويتم غلق هيكل الكنيسة، ثم يتم عمل تمثيلية القيامة، وبعد إنتهاء التمثيلية يتم إضاءة الأضواء وفتح أبواب الكنيسة مرة أخرى.

من جانبه قال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أن "تمثيلية القيامة" هي طقس ديني هام يجرى خلال قداس عيد القيامة، وهي محاكاة لقيام السيد المسيح من الموت "حسب معتقدات الديانة المسيحية" حيث يطوف الشمامسة داخل الكنيسة حاملين الرايات والاعلام ثلاث مرات، وسط فرحة المصلين وكل الحضور.

الاستنفار الأمني

 على جانب آخر، شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضًا استنفارًا أمنيًا مشددًا بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن أيضًا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة القداس.

بورسعيد الانبا بشوى كنيسة الأنبا بيشوي أخبار محافظة بورسعيد عيد القيامة المجيد

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