مصرع طفلـ.ـة أسفل عجلات قطار بمحطة شبراقاص بالغربية

لقيت طفلة في العقد الثاني من العمر مصرعها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بالقرب من محطة شبراقاص في محافظة الغربية صدمها القطار السريع أثناء مرورها.

تفاصيل الحادث



تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من مركز شرطة السنطة بمصرع طفلة 15 سنة صدمها القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

جهود أمنية

بالانتقال تبين مصرع طفلة 15 سنة أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالقرب من محطة شبراقاص من مكان غير مخصص لعبور المشاه صدمها القطار مما أدى إلى مصرعها في الحال.



وتم نقل الجثة إلى مستشفى السنطة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.