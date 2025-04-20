الزمالك يرفض فسخ عقد زيزو بالتراضي ويتمسك بحقوقه

كشف الإعلامي خالد الغندور، خلال تقديمه لبرنامج “ستاد المحور”، أن نادي الزمالك حسم موقفه النهائي من أزمة اللاعب أحمد مصطفى زيزو، مؤكدًا أن إدارة النادي رفضت جميع محاولات التسوية الودية لإنهاء التعاقد مع اللاعب.

رفض التنازل عن الحقوق المالية

وأكد الغندور أن نادي الزمالك لم يوافق على اقتراح فسخ العقد بالتراضي مقابل تنازل زيزو عن مستحقاته المالية المتأخرة. واعتبر مسئولو الزمالك أن حقوق النادي لا يمكن التنازل عنها بسهولة، مشددين على ضرورة التزام اللاعب ببنود التعاقد الموقعة بين الطرفين.

غياب مستمر عن التدريبات الجماعية

أشار الغندور إلى أن أحمد زيزو لا يزال يغيب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، ما يُعد مخالفة واضحة للوائح المعمول بها داخل النادي. وشدد على أن استمرار غياب اللاعب يجعل من غير المنطقي التفكير في ضمه إلى قائمة الفريق للمباريات المقبلة.

استبعاد زيزو من القوائم وعدم الاستفادة من اللائحة

وأوضح الغندور أن إدارة الزمالك قررت عدم قيد زيزو في قائمة المباريات القادمة، نافيًا ما تردد عن نية النادي ضمه مؤقتًا للاستفادة من اللائحة.

واعتبر أن ضم لاعب لا يشارك في التدريبات ولا يلتزم بتعليمات الجهاز الفني أمر غير مقبول.

تمسك الزمالك باللاعب وتحركات قانونية محتملة

في ختام تصريحاته، ألمح الغندور إلى أن نادي الزمالك قد يتخذ إجراءات قانونية لحفظ حقوقه في أزمة اللاعب، خصوصًا في ظل استمرار الانقطاع غير المبرر عن التدريبات، مؤكدًا أن إدارة النادي تسعى لحماية مصالحه بعيدًا عن أي ضغوط إعلامية أو جماهيرية



