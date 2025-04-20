نجم الزمالك السابق يشيد ببيراميدز.. ويكشف سبب تفوّق الأهلي على صن داونز في العودة

أشاد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، بمستوى فريق بيراميدز في الموسم الجاري، مؤكدًا أنه يسير بشكل جيد ويقدم عروضًا قوية في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وأضاف القباني، خلال حواره في برنامج «ستاد المحور»: "بيراميدز مختلف هذا الموسم، وتشعر أن الثقة ازدادت لديهم مقارنةً بالمواسم السابقة".

وتابع: "بيراميدز لم يتأثر بالغيابات أمام أورلاندو، ومصطفى فتحي ومهند لاشين قدّما مباراة جيدة".

وواصل نجم الزمالك السابق: "بيراميدز أصبح يجيد اللعب أمام الجماهير، وكان انتشارهم أمام أورلاندو جيدًا جدًا".

واختتم: "مهمة الأهلي أمام صن داونز ستكون أسهل من بيراميدز، نظرًا لتواجد جماهير الأحمر".