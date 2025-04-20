قبل مواجهة العودة.. نجم الزمالك السابق يرصد نقاط قوة وضعف الأهلي أمام صن داونز

أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن مباراة الأهلي أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كانت مواجهة صعبة، رغم تراجع أداء الفريق الجنوب إفريقي في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن مثل هذه المواجهات دائمًا ما تكون مليئة بالتحديات، نظرًا لقوة الفريقين وخبرتهما في البطولة القارية.

الأهلي يلتزم تكتيكيًا لأول مرة بهذا الشكل

أشاد القباني بالأداء الدفاعي والانضباط التكتيكي للأهلي خلال المباراة، مؤكدًا أن الفريق الأحمر قدّم أداءً غير معتاد من ناحية الالتزام الخططي، حيث حافظ اللاعبون على التنظيم طوال الـ90 دقيقة. واعتبر أن صن داونز فشل في اختراق دفاع الأهلي، ما أجبره على الاعتماد على التسديدات من خارج منطقة الجزاء.

توقعات صعبة لمباراة الإياب في جنوب إفريقيا

أوضح القباني أن لقاء الإياب سيكون بالغ الصعوبة على الأهلي، خاصة أن صن داونز سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض تعادله في القاهرة.

وشدد على أن الأهلي بحاجة إلى تحضير نفسي وبدني خاص لتجاوز هذه المرحلة والتأهل إلى النهائي.

تحفظ على عدم مشاركة بن شرقي والشحات منذ البداية

عبّر وائل القباني عن أمنيته برؤية المغربي أشرف بن شرقي وحسين الشحات في التشكيل الأساسي، معتبرًا أنهما كانا سيضيفان حلولًا هجومية أكبر للأهلي. وانتقد تحفظ كولر، المدير الفني للأهلي، في طريقة تعامله مع المباراة، مؤكدًا أنه لم يطمع في تحقيق الفوز رغم أن الأهلي كان قادرًا على ذلك.

كولر اختار الحذر على المغامرة الهجومية

اختتم القباني تصريحاته بالإشارة إلى أن كولر اعتمد على الحذر الدفاعي أكثر من البحث عن الفوز، وهو ما جعله يتجنب الدفع ببعض العناصر الهجومية منذ البداية، مما أثر على فاعلية الفريق في الثلث الهجومي.