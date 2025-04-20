بعد غلق فروع «بلبن».. عصام السقا يعلّق على شماتة البعض تجاه العاملين

علّق الفنان عصام السقا على حالة "الشماتة" التي أظهرها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجاه العاملين في محلات الحلويات الشهيرة "بلبن"، عقب قرار هيئة سلامة الغذاء بإغلاق أغلب فروعها في مصر.

وكتب عصام السقا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "يعني لما تفرح إن واحد اتفصل من شغله، أو شغلته وقعت، أو مشروعه خسر، افتكر إن الدور ممكن ييجي عليك، والدنيا دوّارة. إيه فكرة إن حد يفرح في شخص عيشه اتقطع؟ الرزق ما بيخلصش، بس القلوب اللي بتشمت بتخسر أكتر من اللي خسر رزقه".

شروط عودة محلات "بلبن" للعمل من جديد

أعلنت وزارة الصحة عن الشروط الواجب توافرها لعودة محلات "بلبن" و"كرم الشام" و"وهمي" و"عم شلتت" للعمل مجددًا بعد قرار الغلق الذي شمل جميع فروعهم على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن عودة هذه السلاسل إلى السوق المصري مرهونة بالالتزام بعدة شروط، أبرزها:

حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية واللوائح الفنية الملزمة.

حمل العاملين بالأغذية شهادات صحية سارية.

تلافي المخالفات الصحية والإدارية.

استيفاء الإجراءات التصحيحية المطلوبة داخل المصانع ومنافذ البيع.

عقد اجتماع تنسيقي مع مالكي سلسلة "بلبن" لتوضيح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوبة، تمهيدًا لإعادة النشاط بعد تصحيح الأوضاع في أقرب وقت.