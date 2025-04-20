اللقب قد يحسم الليلة.. ليفربول يواجه ليستر سيتي وينتظر خسارة أرسنال

يحل ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا على ليستر سيتي، مساء اليوم الأحد، على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول لحصد النقاط الثلاث من مواجهة اليوم، على أمل تعثر آرسنال بالخسارة أمام مضيفه إبسويتش تاون، صاحب المركز الـ18، في نفس اليوم، من أجل حسم اللقب رسميًا.

وفي حال لم يتحقق هذا السيناريو، فقد يُتوج الفريق الأحمر بالبطولة يوم الأربعاء المقبل، عندما يستضيف آرسنال نظيره كريستال بالاس في الجولة الـ34، أو في الجولة التالية حينما يستقبل ليفربول فريق توتنهام.

ويبدو أن تتويج ليفربول هذا الموسم أصبح مسألة وقت لا أكثر، في ظل تصدره جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، متقدمًا بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه آرسنال، مع تبقي 6 جولات فقط على نهاية الموسم، تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

في المقابل، يتمسك ليستر سيتي بآماله الضئيلة في البقاء، حيث لا خيار أمامه سوى الفوز، على أمل تعثر منافسيه في الجولات المقبلة، إذ يحتل المركز قبل الأخير بـ18 نقطة.

وفي حال اكتفى بالتعادل فقط، فسيتأكد هبوطه رسميًا بغض النظر عن نتائج بقية الفرق.