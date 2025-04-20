قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من النيابة بشأن اتهام مدرس بالتحرش بطالبة في الشيخ زايد
إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل.. تفاصيل عملية تجري للمرة الأولي بالسويس
توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي وجهاز مستقبل مصر لدعم التنمية المستدامة
مصادر طبية: تحسن في حالة عامل السيرك بعد وعكة صحية مفاجئة.. القصة الكاملة
بمقدم 200 ألف جنيه.. استمرار تلقى طلبات التقديم في وحدات ديارنا بـ15 مدينة
تؤدى للموت.. مخاطر تناول الفسيخ والرنجة بهذه الطريقة والحلول الصحية
أيمن عاشور: عيد القيامة مناسبة لتعزيز قيم المحبة والتسامح بين أبناء الوطن
خريجي الأزهر وأبو العينين الخيرية تكرمان حفظة القرآن في احتفالية مميزة
ما عزمنا حدا … سلاف فواخرجي تعلق على زواجها من بشار الأسد
موجة حارة تضرب البلاد ذروتها الثلاثاء .. تحذيرات حول الطقس
المشاط: البدء في إعداد خطة التنمية متوسطة المدى للعام 2026-2027
عباس شومان: مؤسسة أبو العينين أبرز الجمعيات الخيرية المتعاونة مع الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تؤدى للموت.. مخاطر تناول الفسيخ والرنجة بهذه الطريقة والحلول الصحية

الأسماك المملحة
الأسماك المملحة
شيماء مجدي

مع حلول فصل الربيع واقتراب احتفالات "شم النسيم" تبرز ظاهرة اجتماعية تختزل تاريخًا طويلًا من الموروث الثقافي المصري الا وهي اعداد وتناول الأسماك المملحة مثل "الفسيخ" او"الرنجة" او كليهما في اغلب الاحيان. 

لكن وراء هذه الممارسة الاحتفائية تكمن تحديات صحية وبيئية جسيمة تتطلب وعيًا مجتمعياً وحلولًا مبتكرة. ففي هذا المقال نستعرض كيف تتم عملية التصنيع والمخاطر التي تحيط بالمستهلك والبيئة وكذلك نتطرق الى بعض الحلول العلمية الممكنة للحد من تلك المخاطر قدر المستطاع.

وقدم الدكتور خالد شوقي طلبه أستاذ ورئيس بحوث صحة وسلامة الغذاء بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بالجيزة أهم النصائح والمعلومات حول الأسماك المملحة

صناعة الأسماك المملحة

تعتمد صناعة الأسماك المملحة على تقنيات حفظ قديمة تعود لمئات السنين حيث يستخدم الملح بكميات كبيرة او تركيز عالي من خلال استخدام محلول ملحي بغرض منع نمو البكتيريا. وتشمل المراحل الأساسية من التصنيع ما يلي :- 

1- التنظيف الأولي: حيث تغسل الأسماك (غالبًا البوري أو الرنجة) وتُترك لتجف لكن قد تُهمل هذه الخطوة في اماكن التصنيع الغير المرخصة او التي لا تتبع المعايير والممارسات الصحية والتصنيعية السليمة مما يترك بقايا دماء أو أحشاء بالمنتج تزيد من معدلات التلوث . 

2- التمليح المكثف والتخزين: توضع الأسماك في أوعية خشبية أو بلاستيكية مع طبقات من الملح الخام بين الاسماك وهذا ما يسمي التمليح الجاف اما التمليح الرطب فيتم من خلال استخدام محلول ملحي مركز حوالي 26% من وزن السمك وتعتبر هذه الطريقة اسرع من التمليح الجاف وتترك لأسابيع واذا تم التخزين في ظروف صحية سيئة (اواني وادوات ملوثة - نقص التهوية - التعرض للحشرات ملح غير صالح للاستخدام) فقد يشكل ذلك خطورة على صحة المستهلك. 

3- عملية التخمر: تتفاعل الإنزيمات مع البكتيريا اللاهوائية مما يُكسب السمك النكهة المميزة لكنه قد يؤدي إلى تكون سموم قاتلة "البوتوليزم" إذا فُقد التحكم في درجة الحرارة أو نسبة الملوحة . 

المخاطر الصحية: من التسمم إلى الأمراض المزمنة 

 رغم التحذيرات المتكررة تسجل حالات عديدة من التسمم بين المستهلكين لهذه النوعية من  الاسماك سنوياً  ومن ابرز حالات التسمم: 

أ- التسمم البوتيوليني: ينتج عن سموم ميكروب "كلوستريديوم بوتولينوم" التي تهاجم الجهاز العصبي وتسبب شللًا في عضلات التنفس قد يؤد ي في النهاية الى الوفاة اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات السريعة خاصة مع استخدام أسماك فاسدة ملوثة بالميكروب أو ملح مغشوش حيث تظهر الاسماك ببطن منتفخ وخياشيم داكنة. 

ب- ارتفاع ضغط الدم: تحتوي الأسماك المملحة على نسبة عالية من الصوديوم قد يصل إلى 17% من وزنها مما يهدد مرضى القلب والكلى. 

ت- التلوث بالمعادن الثقيلة: كالزئبق والرصاص خاصة إن كان مصدر الأسماك من مياه ملوثة من جراء المخلفات الصناعية . 

ث- التسمم بالهيستامين: يتشكل في الأسماك اثناء التخمير السيئ مسببًا طفحًا جلديًّا واضطرابات هضمية . 

الأضرار البيئية: 

ملح يقلل من خصوبة الأرض وتلوث المياه

لا تقتصر الأضرار على الصحة فقط  فعمليات التصنيع العشوائي تُلحق أراراً بالغة بالبيئة والمسطحات المائية فعلى سبيل المثال: 

أ- ارتفاع معدل ملوحة التربة: تصريف المياه المالحة الناتجة عن التمليح في الأراضي الزراعية يقلل من خصوبة التربة مما يحد من مساحات الاراضي المستزرعة وبالتالي تقل الإنتاجية . 

ب- تلوث المسطحات المائية: تسرب النفايات ذات الملوحة العالية إلى الأنهار والبحيرات يهدد الكائنات البحرية ويخل بالتوازن البيئي . 

ت- استنزاف المخزون السمكي: الإقبال الكبير على صيد الأسماك لتمليحها يرفع معدلات الصيد الجائر خاصة مع استخدام شباك غير انتقائية او طرق غير مصرح بها. 

تطبيق الممارسات الآمنة والمستدامة 

ولتحقيق التوازن بين التقاليد وسلامة المنتج تُقدم الحلول التالية: 

أولأ: الجهـــــات الرقابيـــة: 

1-  تشديد الرقابة على اماكن التصنيع والتخزين والاطلاع على التراخيص  وتطبيق الاشتراطات الصحية والتصنيعية الجيدة كانظافة والتطهير واستخدام ملح مكرر صالح للاستهلاك وأسماك طازجة . 

2-  تطبيق تقنيات معالجة المياه المالحة قبل تصريفها عن طريق فصل الرواسب واستعادة البروتين . 

3- توعية المزارعين بخطورة ري الأراضي الزراعية بمياه بها نسبة ملوحة عالية. 

ثـــانيـــاً: المستهلك  

  1. شراء الأسماك من مصادر مرخصة موثوق بها مع فحص علامات الجودة (خياشيم حمراء - عيون لامعة براقة -  جلد وقشور متماسكة – لون السمك – الرائحة المميزة للاسماك المملحة) . 
  2. تأكد من أن ملمس الأسماك المملحة متماسك وغير لزج أو طري بشكل مبالغ فيه.
  3. يفضل شراء الأسماك المملحة المعبأة والمغلفة بشكل جيد والتي تحمل تاريخ الإنتاج والانتهاء.
  4. تجنب السيدات الحوامل ومن يعاني من الامراض المزمنة من تناول الاسماك المملحة 
  5. تجنب تناول رأس وأحشاء السمك لتركُّز السموم فيها وغسلها جيدًا بالخل أو الليمون لتقليل الملح قبل الاستهلاك. 
  6. تناول كميات معتدلة من الاسماك المملحة
  7. شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل بعد تناول الأسماك المملحة للمساعدة في طرد الأملاح الزائدة.
  8. اضافة أغذية صحية كالخضروات (البصل - الخس - الخيار) والفاكهة (الطماطم – التفاح – الخ.). 
  9. تجنب تناول الأسماك المملحة على معدة فارغة.
  10. إذا شعرت بأي أعراض غير طبيعية بعد تناول الأسماك المملحة (دوخة – دوار – صعوبة في البلع – جفاف الحلق – صعوبة بالنطق – تشوش او ازدواج الرؤية).توجه فورًا إلى الطبيب
  11. عدم الاحتفاظ  بالأسماك المملحة خارج الثلاجة لفترة طويلة بل يجب حفظها بالتبريد في عبوات محكمة الغلق

12-  استمتع بوجبتك في شم النسيم ولكن بوعي واعتدال للحفاظ على صحتك

ثــــالثــــاً: الحلول التكنولوجية 

1- استخدام تقنيات التمليح السريع بالتبريد التي تقلل الوقت والملح المستخدم وتعتبر اكثر امناً على الصحة. 

2-  تطوير أساليب لتخمر الاسماك تعمل على تحفيز البكتيريا النافعة والقضاء على البكتيريا الضارة . 

وقال ان هذا الموروث يحتاج إلى إعادة ابتكار فالأسماك المملحة ليست مجرد طبق يقدم في احدى المواسم والاعياد بل يعتبر جزء من الهوية الثقافية المصرية. لكن الحفاظ على هذا التراث بشكل آمن لا يشكل خطورة على صحة المستهلك أو يؤدي الى تلوث البيئة يتطلب تحديثًا في تطبيق تلك الممارسات بدءًا من تطوير معايير التصنيع مرورًا بتحسين الرقابة ووصولًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدى المنتجين والمستهلكين. 

الأسماك المملحة صناعة الأسماك المملحة الاسماك شم النسيم الفسيخ الرنجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على مذيعة شهيرة

التحفظ على «مذيعة» وطليقة لاعب كرة قدم شهير بتهمة خطيرة في القاهرة

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

4 أيام إجازة في أسبوع واحد.. الحكومة تبشر الموظفين والطلاب

3 أيام إجازة في أسبوع واحد بقرار حكومي.. بشرى سارة للموظفين والطلاب

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

زيزو

هيسافر إسبانيا .. زيزو يتخذ قرارًا مُفاجئًا بعد أزمته مع الزمالك | ماذا حدث؟

دواجن بيضاء

هبوط في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البانيه الآن

الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025

سليمان عيد وابنه عبد الرحمن

قلبي موجوع.. منشور مبكي من ابن الراحل سليمان عيد

ترشيحاتنا

أرشيفية

لتعذر حضور المتهم.. قرار من المحكمة بشأن قاتل والديه وشقيقه في حدائق المعادي

أرشيفية

القبض على لص سرق مبالغ مالية من شخص بالعجوزة

أرشيفية

الحصة الأخيرة.. سيارة تدهس طفلة أثناء ذهابها للمدرسة بالدقي

بالصور

ابعتها لصحابك وحبايبك .. رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2025

رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2025
رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2025
رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2025

طريقة عمل جاتوه شاتوه في دقائق

جاتوه
جاتوه
جاتوه

سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية

سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية
سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية
سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية

فستان كاجوال.. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

زواج سلاف فواخرجي من بشار الأسد

ما عزمنا حدا … سلاف فواخرجي تعلق على زواجها من بشار الأسد

سليمان عيد كان بيلم فلوس للخير

مكنش بيسيب فرض.. كريم الحسيني يكشف عن أفعال سليمان عيد الأخيرة

مكنش فيه حد مش بيحبك ..ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

«مكنش فيه حد مش بيحبك».. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في شم النسيم .. أين حديقة الحيوان؟

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد أبوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

المزيد