ثقبان بالامعاء يصبان سوائل خارج البطن.. طبيب يستغيث والصحة تستجيب

الطبيب وملائكة الرحمة من التمريض وكل العاملين في المنظومة الصحية هم كوق النجاة للمريض عندما يأتي مستغيثا فما بالك أن يأتي الطبيب مستغيثا بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة وغريبة أدت إلي إنفاقه الكثير من أمواله واستنزاف طاقته .

وجه الطبيب رسالة الي كافة المسئولين في مصر وقال فيها أنا محمد حسين عبدالمحسن السيد محمد فياض السن ٣١ أرجو الدعاء لي أنا في كرب شديد من ٧٠ يوم لم أري بيتي سوي ٥ ايام اي ٦٥ يوم بين العمليات و العنايات المركزة

صرفت معظم اموالي علي المستشفيات الخاصة

وتابعت الطبيب صرفت معظم اموالي علي المستشفيات الخاصة و الحكومية آلام قوية جدًا عندي تهتك في عضلات البطن وثقبين بالامعاء يصبان سوائل خارج البطن و هذا تراه رأي العين لدرجة أني فاصل الامعاء بتاعتي عن الهواء بشاش معقم و فوقها شاش كبير يدوب بغيرهم كل ساعة لان المعدة بتفرز الاحماض بصفه مستمرة و بما اني مبتلي بتهتك في عضلات البطن و ثقوب سطحية بالأمعاء فبطني تنزح بالسوائل الحامضية المؤلمة ) حمض HCL هذا الحمض حارق جداً يقع علي جلدي بتأثير مية النار ويسبب التهابات عنيفة.

أناشد أطباء_مصر النقابة_العامة_للأطباء دار_الحكمة معالي سيادة الرئيس عبدالفتاح_السيسي بالتدخل في الأمر

وزير الصحة يستجيب

ويتابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حالة الطبيب محمد حسين عبد المحسن السيد محمد فياض، ووجه بسرعة نقله إلى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووجه بتوفير الفحص الدقيق من قِبل فريق طبي متخصص.