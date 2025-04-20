وكالة الفضاء المصرية تبحث آفاق التعاون مع الشركات الأمريكية المتخصصة

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم "الأحد"، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، عقب انتهاء مراسم افتتاح وكالة الفضاء الإفريقية.

يأتي اللقاء في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون مع عدد من الشركات الأمريكية الرائدة في مجال الفضاء والتكنولوجيا، التي تشارك في المعرض المصاحب لمؤتمر "نيو سبيس أفريقيا"، المزمع انطلاق فعالياته غدًا الاثنين 21 إبريل بمقر وكالة الفضاء المصرية.

وأكد الدكتور شريف صدقي خلال اللقاء حرص وكالة الفضاء المصرية على بناء شراكات دولية مثمرة، تدعم تطوير القدرات التكنولوجية وتعزز مساهمة قطاع الفضاء في خطط التنمية الوطنية والإفريقية.

من جانبها، أشادت السفيرة الأمريكية بالدور المحوري الذي تلعبه وكالة الفضاء المصرية في دعم التعاون الإفريقي في مجال الفضاء، وأبدت تطلعها إلى فتح آفاق جديدة للشراكة مع الشركات والمؤسسات الأمريكية المتخصصة.