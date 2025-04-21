خالد سعد: خفض أسعار الفائدة سيسهل من عملية بيع السيارات

أكد المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أنه مع خفض أسعار الفائدة، سيسهل من عملية بيع السيارات، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لن يتحمل العميل قيمة الفائدة مع خفض أسعار السيارات.

وقال خالد سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن ارتفاع أسعار السيارات، جاء نتيجة الضغط على العملة الأجنبية، ولكن بعد توفيرها وتوطين صناعة السيارات سيساهم في خفض الأسعار.

قيمة التشغيل

وتابع أمين عام رباطة مصنعي السيارات، أن إنتاج الصين، تجاوز الـ 30 مليون سيارة، مؤكدا أن السيارات الكهربائية، أثبتت نجاحات منقعطع النظير، والمواطن المصري سيشعر بالإنخفاض في قيمة التشغيل.