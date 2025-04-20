ضبط نصف طن أسماك ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية بالتعاون التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ورئاسة حي شرق شبين الكوم حملة على أماكن بيع الأسماك واللحوم وكافة المنشأت الغذائية وذلك بالتزامن مع اعياد الربيع وشم النسيم.

تمكنت الحملة من ضبط نصف طن أسماك ورنجة مجمدة مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم إعدام الكمية فوراً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المتلاعبين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية وضرورة المتابعة اليومية لجهود ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق.

